У Коростені створять зону пріоритетного розвитку

Уряд планує створити одну з перших зон пріоритетного розвитку в 2010 році в районі Коростеня Житомирської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі з жителями району заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

«Ми хочемо, щоб одна з перших зон пріоритетного розвитку запрацювала в цьому регіоні вже наступного року», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що пріоритетним для розвитку зони буде виготовлення сировини для виробництва альтернативних джерел енергії.

«Це біопаливо, біогаз, це розробка альтернативних видів палива, й тут уже є конкретні досягнення в цьому напрямку. Ми використовуватимемо місцевий торф, місцеву деревину. Вирощування культур, які дають можливість отримувати біогаз і біопаливо, – це перспективно, й ми під це готові давати пільги», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що депресивні регіони України необхідно перетворити на перспективні. «Я думаю, що для нас важливо було б у тих регіонах, в яких очевидна стагнація, все-таки ввести особливий режим оподаткування, який використовувався багатьма країнами, зокрема Південною Кореєю та Китаєм, де ми можемо для експорту побудувати спеціальний, абсолютно пільговий режим оподаткування. І думаю, що надалі ми такий закон про депресивні регіони, які ми перетворимо на перспективні регіони, обов`язково повинні й зобов`язані прийняти», - сказала прем`єр.

***Території пріоритетного розвитку (ТПР) – території, суб`єкти яких реалізують затверджені інвестиційні проекти й користуються певними податковими пільгами.

Спеціальні режими інвестиційної діяльності в територіях пріоритетного розвитку встановлені в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Закарпатській, Львівській, Житомирській, Чернігівській, Волинській областях, містах Шостка Сумської області та Харкові.