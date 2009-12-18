ПР і команда Президента готуються сфальсифікувати вибори у день голосування

Партія регіонів у тандемі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ роблять ставку на фальсифікацію виборів у день голосування.

Про це сьогодні заявив представник кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО у судах, народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами В.ПИСАРЕНКА, про це свідчить постанова №475 Центральної виборчої комісії від 12 грудня «Про роз`яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів Президента України 17 січня 2010 року».

«Окремі положення постанови суперечать закону про вибори Президента та дозволяють з’являтися у списках виборців людям навіть на підставі лікарських довідок, без присутності самої особи», - заявив він.

В.ПИСАРЕНКО повідомив, що кандидат у президенти Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до Київського апеляційного адміністративного суду з вимогою скасувати окремі положення «роз’яснення» ЦВК.

«Ми вважаємо, що затверджена ЦВК постанова про роз`яснення щодо складання та уточнення списків виборців створить підґрунтя для появи у списках виборців людей-фантомів і надасть можливість нечистим на руку політикам заробляти собі голоси людей шляхом фальсифікацій», - уточнив він.

В.ПИСАРЕНКО також зазначив, що «ухвалення подібних документів може свідчити сьогодні лише про скоординовану діяльність Партії регіонів та команди Президента В.ЮЩЕНКА для забезпечення необхідного для них обох результату на виборах, навіть якщо такі спільні дії будуть містити ознаки кримінального значення».