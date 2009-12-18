Політологи про два роки прем’єрства Тимошенко

Політологи неоднозначно оцінують два роки перебування Юлії ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, це питання експерти обговорювали сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Стартова позиція ТИМОШЕНКО – прорив, завершальна позиція – можливість диктатури, сильна єдиноосібна влада. І найунікальніше - це просто ноу-хау - потрібен репресивний апарат”, - сказав директор Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ.

За його словами, підбивати підсумки двох років головування Ю.ТИМОШЕНКО у Кабінеті міністрів України тільки з точки зору економічної політики неможливо, тому що “вони не можуть бути персоніфіковані”.

“Це все ж таки дуже дивна еволюція - від ейфорії великого демократичного успіху, з яким ототожнюються вибори 2007 року (дострокові вибори до Верховної Ради - УНІАН), до авторитарного, уже персоніфікованого, силового принципу правління”, - наголосив політолог.

У свою чергу, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА наголосив, що період з 2007 по 2009 роки, коли Ю.ТИМОШЕНКО очолює уряд, не був повною мірою “роками правління ТИМОШЕНКО”. За словами політолога, прем`єр-міністр не могла повноцінно управляти Фондом державного майна, а також губернаторами, які не підпорядковані уряду.

“Це не було правлінням, це два роки, коли ТИМОШЕНКО прем`єр-міністр України”, - наголосив В.БАЛА.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО очолила уряд 18 грудня 2007 року.