В Києві відкрився перший приватний музей сучасного образотворчого мистецтва

17 грудня у Києві урочисто відкрився перший в Україні приватний Музей сучасного образотворчого мистецтва України. Як повідомили УНІАН в прес-службі музею, музей відкрито у новому власному приміщенні площею понад 3,5 тисячі квадратних метрів.

За словами організаторів проекту - це найбільший приватний Музей України, який представляє всю художню палітру минулого та початку нинішнього століття.

Музейна колекція, яка збиралася протягом 20 років і власником якої є бізнесмен і меценат Сергій Цюпко, налічує понад 4500 тисячі унікальних експонатів. Колекція є однією з найповніших і репрезентативних збірок українського живопису, графіки, скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва ХХ–ХХІ століть, стверджується в прес-релізі.

Музей розташовано на Подолі, у триповерховому будинку. На першому поверсі, у межах започаткованого раніше проекту «Мистецька мапа України», представлені роботи одеських художників ХХ – початку ХХІ століття. На другому та третьому поверхах розташована постійно діюча експозиція з власного фонду Музею, що змінюватиметься кожні два роки.

У найближчих планах Музею – відкриття унікального музею українського каменя та дитячої кімнати від благодійного фонду Астрід Ліндгрен, експонування тимчасової виставки харківських художників, продовження виставок молодих і талановитих сучасних митців, а також пересувні виставки за кордоном.

У Музеї працюватиме мистецька бібліотека та лекційна зала (50–60 місць) для проведення теоретично-практичних заходів: майстер-класів, лекцій, семінарів, круглих столів, конференцій із запрошенням українських та іноземних мистецтвознавців, художників, кураторів, галеристів і всіх, кого цікавить стан і проблеми сучасного мистецтва в Україні та його презентація за межами нашої держави.

Серед робіт, які були представлені на відкритті, твори 500 вітчизняних майстрів, які представляють майже усі художні течії, напрями і мистецькі школи, що діяли в Україні у минулому та на початку нинішнього століття. Це твори класиків українського мистецтва, представників сучасного покоління митців. Більшість з художників відомі як в Україні, так і за її межами: Василь Хмелько, Іван Кавалерідзе, Іларіон Плещинський, Іван Труш, Олекса Новаківський, Адальберт Ерделі, Тетяна та Олена Яблонські, Михайло Дерегус, Євген Волобуєв, Петро Столяренко, Федір Захаров, Сергій Григорьєв, Валентин Бернадський, Карло Звіринський, Роман Сельський, Микола Глущенко, Мойсей Вайнштейн, Віктор Зарецький, Ернест Контратович, Любомир Медвідь, Михайло Туровський, Ернест Котков, Борис Рапопорт, Федір Тетянич, Зоя Лерман, Віктор Рижих, Галина Неледва, Олександр Аксінін, Сергій Базілєв, Антон Соломуха, Сергій Гета, Павло Маков, Віталій Шишов, Олександр Сухоліт, Олександр Ройтбурд, Влада Ралко, Володимир Кабаченко, Анатоль Степаненко, Роман Петрук, Зоя Орлова та інші.

«Я колекціоную, щоб зберігати в Україні, показувати людям, виховувати молоде покоління на зразках прекрасних та вічних творчих цінностей. Не хочеться, щоб цілий пласт мистецтва, який є вітчизняним художнім надбанням, був вивезений за кордон або розсіявся по приватним колекціям», - зазначив перед гостями вернісажу Сергій Цюпко.

Довідкова інформація: Музей сучасного образотворчого мистецтва України (м.Київ) є меценатським і некомерційним проектом.

Його цілі – пошук, збирання та збереження творів українських митців, котрі були розпорошені по різних регіонах, вивезені за кордон, осіли у приватних колекціях або з інших причин є недоступними і маловідомими широкому загалу.

Головні напрями роботи Музею:

• Науково-дослідницька робота, на основі якої створюється електронний каталог колекції та інформаційна база художників України. Усю колекцію Музею систематизовано в електронному каталозі.

• Постійне поповнення колекції: робота з авторами, колекціонерами, науково-дослідницькі експедиції регіонами України.

• Проведення інтенсивної виставкової діяльності з метою представлення творчості кращих вітчизняних художників, регіональних арт-шкіл та визначних явищ в історії українського малярства. Презентація вітчизняного мистецтва за кордоном.

• Повернення забутих імен українських митців до історії мистецтва.

• Повернення творчої спадщини митців української діаспори на Батьківщину.

• Підтримка молодих талановитих художників.

• Освітні програми різного рівня.

• Видавнича діяльність: видання часопису Fine Art (чотири рази на рік), а також каталогів до виставок, монографій, альбомів.