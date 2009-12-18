Падіння ВВП України в IV кварталі складе 12-12,5%

Міністерство економіки України прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в четвертому кварталі 2009 року на рівні 12-12,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

«За підсумками останнього кварталу у нас немає загрозливих тенденцій, і я думаю, що ми зможемо, у середньому, вийти на рівень 12-12,5% по ВВП», – сказав він.

Щодо прогнозу макропоказників на 2010 рік, то, за словами міністра, він залишається на колишньому рівні – зростання ВВП на 3-3,7%, інфляція – 9,7%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, падіння ВВП України в I, II і III кварталах поточного року порівняно з аналогічним періодом 2008 року становило 20,3%, 17,8% і 15,9%, відповідно.