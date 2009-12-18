ЄС не підтримує жодного з кандидатів у президенти України
17:28, 18 грудня 2009Різне
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Наголошує президент Європарламенту
Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК наголошує, що ЄС не підтримує жодного з кандидатів у президенти України.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі президента Європарламенту.
“Європейський Союз не підтримує жодного кандидата. Ми підтримуємо Україну, ваш народ та демократичний процес”, - цитуються у повідомленні слова Є.БУЗЕКА.
“Ось чому вибори мають бути вільними, чесними і прозорими. Це нас турбує”, - додав президент Європарламенту, який збирається відвідати Україну 21-22 грудня.
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