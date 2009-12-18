Бузек планує обговорити посилення співпраці ЄС і України

Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК під час свого візиту до Києва 21-22 грудня планує обговорити з високопосадовцями подальше посилення співпраці між ЄС та Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Президента Європарламенту.

“Я їду до Києва з повідомленням солідарності з Україною та українським народом в розпал економічної кризи. З моїми партнерами в Києві я планую обговорити подальше посилення співпраці між ЄС та Україною, зокрема, в парламентському вимірі”, - цитуються у повідомленні слова Президента Європарламенту.

Є.БУЗЕК зазначив, що дуже сподівається на посилення співпраці в рамках Парламентської Асамблеї EURONEST (ЄС – країни-східні сусіди), робота якої має розпочатися наступного року.

Президент Європарламенту також заявив, що парламент приділяє особливу увагу відносинам з Україною, і лише цього року керівники Європарламенту двічі відвідують Київ.

“Для мене Україна – одна з перших закордонних країн, які я відвідую в статусі Президента Європарламенту”, - сказав Є.БУЗЕК.

Як повідомляв УНІАН, в ході дводенного візиту до України Є.БУЗЕК планує провести зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ, Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, лідером опозиції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, взяти участь у засіданні круглого столу представників неурядових громадських організацій та зустрітися зі студентами факультету зовнішніх відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.