Вибори президента України - тест на незалежність

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що на виборах глави держави у січні наступного року Україна проходитиме тест на незалежність.

Як повідомили УНІАН у штабі В.ЮЩЕНКА, про це він сказав, виступаючи перед студентами та викладачами Вінницького державного аграрного університету.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що у січні 2010 року перед країною постане питання вибору не прізвищ, а політики та цінностей.

Він порівняв вибори 2010 року із референдумом 1991 року. В.ЮЩЕНКО нагадав, що тоді українцям треба було дати чітку відповідь, де вони хочуть жити: у суверенній державі чи у Радянському Союзі. «Зараз тест той самий: ми продовжуємо курс національної незалежності, курс наших князів, гетьманів, чи ми вже привикли в ярмі ходити - давайте повертатися назад, робити колоніальну політику, зраджувати демократії, зраджувати європейським цінностям?», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що ніхто не повинен мати сумнівів, що «ЯНУКОВИЧ і ТИМОШЕНКО не є співцями національного відродження, свободи і демократії. Ці люди не є співцями політики, як через інтеграцію до Євросоюзу і НАТО назавжди дати чітку відповідь щодо незалежності України».

«У нас є єдиний вибір, який не повинен мати альтернатив, – вибір політики, вибір наших цінностей, не імен. Ми йдемо додому, у Європу - там ми завжди були, там ми завжди будемо», - підкреслив Президент.