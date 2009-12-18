Головне на 18 грудня

Фінанси

Верховна Рада України відмовилась направити Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ запит щодо звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку.

Як передає кореспондент УНІАН, за направлення відповідного запиту народного депутата від фракції НУ-НС Юрія КАРМАЗІНА проголосували лише 135 народних депутатів із 417, зареєстрованих у сесійній залі.

Ю.КАРМАЗІН вважає, що глава держави, який несе особисту відповідальність за збитки, завдані громадянам та банківській системі України, має подати до ВР подання щодо звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ у зв’язку з закінченням ним строку повноважень.

Водночас оголошений запит Ю.КАРМАЗІНА депутати направили голові ВР Володимиру ЛИТВИНУ, прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО, генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ щодо необхідності «спонукання Президента України В.ЮЩЕНКА припинити зловживання своїми конституційними обов’язками відносно неподання щодо звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ».

Сьогодні українські банки купують американську валюту, в середньому, по 7,95 грн./дол., продають – по 8,00 грн./дол., курс не змінився порівняно з 17 грудня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,98 грн./дол., з продажу – в межах 7,99-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,7%, порівняно з 17 грудня, і сьогодні становить 11,38 грн./євро, продажу – на 0,6% – до 11,60 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,30-11,48 грн./євро, з продажу – в межах 11,50-11,68 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 17 грудня, знизився на 0,8%, і становить, у середньому, 0,2535 грн./рубль, продажу – на 0,6% - до 0,2652 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,95 грн./дол., продажу – 8,01 грн./дол. Курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,93-7,98 грн./дол., з продажу – в межах 7,99-8,03 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,8%, порівняно з 17 грудня, і сьогодні становить 11,38 грн./євро, продажу – на 0,7% - до 11,58 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,30-11,45 грн./євро, з продажу – в межах 11,50-11,65 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 17 грудня, знизився на 1%, і сьогодні становить 0,2518 грн./рубль, продажу – на 0,2% – до 0,2668 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2100-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2636-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,93/8,01 грн., євро – 11,30/11,65 грн., рубль – 0,2100/0,2670 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,04 грн., євро – 11,30/11,65 грн., рубль – 0,2500/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,93/8,00 грн., євро – 11,30/11,60 грн., рубль – 0,2500/0,2620 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 18 грудня, становить: гривні до долара США – 7,97, до євро – 11,431371, до російського рубля – 0,26183.

За оперативними даними, в грудні зберігається тенденція двох попередніх місяців із перевищення валютних надходжень на користь українських резидентів – позитивне сальдо надходжень удвічі перевищило обсяги за аналогічний період у листопаді.

Про це сказано в повідомленні Національного банку України, розміщеному на його офіційному порталі.

Це сприяло подальшому врівноваженню валютного ринку. В цих умовах НБУ отримав можливість активізувати купівлю іноземної валюти на міжбанківському ринку, що сприяло збільшенню міжнародних резервів.

Водночас, Нацбанк продовжував проведення цільових аукціонів для задоволення потреб клієнтів банків-фізосіб для погашення ними заборгованості за валютними кредитами. З початку грудня було проведено шість таких аукціонів, на яких було продано 30,1 млн. дол. США, 0,2 млн. євро і 1,2 млн. швейцарських франків.

З початку місяця гривня демонструвала позитивну динаміку щодо долара США як на міжбанківському, так і готівковому ринку. За цей період вона зміцнилася за міжбанківськими операціями на 0,24% - до 7,969 грн./дол., а за операціями банків із продажу готівкових доларів США – на 0,38%, до 8,0214 грн./дол.

Це сприяло ревальвації гривні щодо основних іноземних валют: до долара США – на 0,14% (до 7,97 грн./дол. США), до євро – майже на 4%, до 11,4314 грн./євро, а до російського рубля – на 2,17%, до 2,6183 грн./10 рублів.

Новини ПЕК

Рада міністрів Європейського Союзу одностайно схвалила приєднання України до Угоди про Енергетичне співтовариство.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива та енергетики з посиланням на міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА, який сьогодні брав участь у засіданні Ради міністрів ЄС у Загребі.

Як повідомили в прес-службі, остаточно вступ України до співтовариства буде оформлено після ратифікації Верховною Радою відповідної угоди.

Угоду про Енергетичне співтовариство було підписано в жовтні 2005 року. На основі документа учасники договору створили єдине зведення правил функціонування ринків електроенергії та газу - від ціноутворення до створення стратегічних запасів енергоносіїв. До об`єднання входять 27 країн ЄС і балканські держави.

Україна у січні-листопаді п.р. скоротила експорт електроенергії на 49,2% порівняно з аналогічним періодом 2008 року - до 3,575 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві палива і енергетики України.

Згідно з повідомленням, в листопаді п.р. експорт електроенергії скоротився на 23,3% порівняно з листопадом 2008 р. - до 497,4 млн. кВт/год.

У січні-листопаді п.р. експорт української електроенергії до Угорщини скоротився на 44,9% – до 1,159 млрд. кВт/год, до Словаччини – на 18,4, до 1,289 млрд. кВт/год, до Румунії – в 2 рази, до 33,5 млн. кВт/год.

Окрім того, з 23 червня п.р. до Білорусі було поставлено 997,9 млн. кВт/год. У період з 1 до 12 червня п.р., а також з 1 вересня до 1 грудня до Польщі бути поставлено 201,5 млн. кВт/год.

Комерційні перетікання електроенергії до Молдови за 11 місяців п.р. становили 6,1 млн. кВт/год.

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКИЙ заявляє, що НАК «Нафтогаз України» відмовився надати на вимогу Секретаріат Президента підписані доповнення до газових контрактів від 19 січня 2009 року, в яких зафіксовано незастосування до української сторони штрафних санкцій за недобір російського газу, а також про зниження споживання газу в 2010 році до 33,75 млрд. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив сьогодні на брифінгу у Києві.

«11 грудня ми одержали від «Нафтогазу України» документ про те, що він не може надати для ознайомлення Президента копії доповнень до контрактів без згоди російської сторони», - сказав він.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ додав, що «це безпрецедентний випадок, коли глава компанії пише, що необхідно взяти дозвіл у російської сторони».

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ додав, що ми є свідками того, що «Нафтогаз України» «більше підпорядкований іноземній державі, а не Україні».

«Чи ми є свідками того, що ГТС України і НАК «Нафтогаз України» в цілому підпорядковані інтересам іноземної держави?», - додав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Промисловість

За оцінками Департаменту економічного аналізу та прогнозування Національного банку України, в листопаді ц.р., вперше в 2009 році, індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) перевищив минулорічне значення – зростання в листопаді становило 0,1% у річному обчисленні.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Уповільнення падіння ІВБГ (за 11 місяців – до «мінус» 21,7% порівняно з «мінус» 23,4% за 10 місяців) викликане покращенням динаміки промислового виробництва – приріст у листопаді ц.р. становив 8,6% у річному обчисленні.

За даними НБУ, істотне покращення показників в основному обумовлене нарощуванням виробництва коксу й продуктів нафтопереробки в результаті переходу металургійних підприємств із газу на кокс. Додатковим чинником зростання індексу виступає ефект бази порівняння минулого року, коли падіння ІВБГ було найбільшим (-28,6% у річному вимірюванні).

Ще одним чинником покращення показника виступало сільське господарство. Тривала позитивна динаміка тваринництва (+3,5% за 11 місяців), обумовлена високим урожаєм зернових культур минулого й поточного років. Станом на 8 грудня 2009 року зібрано 48,2 млн. тонн зернових культур, що за винятком минулорічного врожаю (53,3 млн. тонн) є найвищим показником із 1990 року.

У НБУ зазначають, що в листопаді продовжилося зростання обсягів металургійного виробництва в річному вимірюванні – до 47,6%. Проте, за винятком сезонного чинника, відбулося зниження обсягів виробництва за місяць на 0,4%. Тобто, основним чинником істотного зростання в листопаді виступала база порівняння минулого року, коли виробництво металів знизилося на 48,8%, й було менше середньомісячного виробництва навіть у кризові для металургії 2001 і 2005 рр.

У Нацбанку констатують, що негативне сальдо фінансових результатів підприємств продовжує збільшуватися – за 10 місяців поточного року воно становило 12,6 млрд. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року прибуток підприємств скоротилися на 40,8%, а збитки збільшилися в 1,9 раза. Один із найгірших показників був зафіксований у оптовій і роздрібній торгівлі, а також у будівництві – 2,7 млрд. грн. і 1,8 млрд. грн. відповідно. Ситуація в цих галузях залишається напруженою внаслідок великої заборгованість підприємств.

Міністерство економіки України прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в четвертому кварталі 2009 року на рівні 12-12,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.

«За підсумками останнього кварталу у нас немає загрозливих тенденцій, і я думаю, що ми зможемо, у середньому, вийти на рівень 12-12,5% по ВВП», – сказав він.

Щодо прогнозу макропоказників на 2010 рік, то, за словами міністра, він залишається на колишньому рівні – зростання ВВП на 3-3,7%, інфляція – 9,7%.

Соціальна політика

Кількість зареєстрованих безробітних загалом по Україні на 1 грудня ц.р. становила 512,2 тис. осіб, що на 0,7% або на 3,8 тис. осіб більше, ніж на 1 листопада 2009 року (508,4 тис. осіб).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття загалом по Україні на 1 грудня 2009 року становив 1,8% населення працездатного віку, що аналогічно показнику жовтня ц.р.

Кількість безробітних, які на 1 грудня отримували допомогу з безробіття, зросла на 0,35% - до 400,7 тис. осіб, порівняно з показником на 1 листопада.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 46,5 грн. – до 650,97 грн. (на 1 листопада 2009 р. – 651,68 грн.).

В Україні на 10 робочих місць претендує 71 людина.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому, згідно з повідомленням Держкомстату, кількість незайнятих українців, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості, з початку року зменшилася на 42% - до 536,7 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб), порівняно з жовтнем – збільшилася на 2%.

На 1 грудня потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 75,4 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 86,5 тис. осіб).

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку безкоштовного оформлення і видачі громадянам України державних актів на право власності на землю.

Текст постанови (№ 1350 від 16 грудня п.р.) розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, до порядку було внесено доповнення.

Зокрема, у разі неприйняття сільським, селищним або міським головою або уповноваженою ним особою заяв про видачу державного акту на право власності на земельну ділянку або зволікання з їх передачею, територіальний орган Держкомзему організує прийом заяв громадян у відповідному селі, селищі або місті.

При цьому, якщо технічна документація виготовлена без попереднього надання громадянами відповідних заяв, допускається передача замовником такої технічної документації до Центру кадастру для виготовлення державного акту на право власності на земельну ділянку. Видача держакту у такому разі здійснюється одночасно з поданням заяви громадянином.

(УНІАН)