Курс НБУ на 21.12.09
20:19, 18 грудня 2009Різне
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Офіційний курс НБУ на 21.12.09100 USD – 797.0000 (18 грудня – 797.0000)100 EUR – 1142.6589 (18 грудня – 1143.1371)10 RUR – 2.5945 (18 грудня – 2.6183) Облікові курси банківських металів на 21.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-88188.05 (18 грудня-89383.55) 961 XAG 10 Срібло-1379.61 (18 грудня-1386.78)962XPT10Платина-114369.50(18 грудня-114847.70)964 XPD 10 Паладій-29170.20 (18 грудня-29489.00)
Офіційний курс НБУ на 21.12.09
100 USD – 797.0000 (18 грудня – 797.0000)
100 EUR – 1142.6589 (18 грудня – 1143.1371)
10 RUR – 2.5945 (18 грудня – 2.6183)
Облікові курси банківських металів на 21.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-88188.05 (18 грудня-89383.55)
961 XAG 10 Срібло-1379.61 (18 грудня-1386.78)
962XPT10Платина-114369.50(18 грудня-114847.70)
964 XPD 10 Паладій-29170.20 (18 грудня-29489.00)
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