Курс НБУ на 21.12.09

Офіційний курс НБУ на 21.12.09100 USD – 797.0000 (18 грудня – 797.0000)100 EUR – 1142.6589 (18 грудня – 1143.1371)10 RUR – 2.5945 (18 грудня – 2.6183) Облікові курси банківських металів на 21.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-88188.05 (18 грудня-89383.55) 961 XAG 10 Срібло-1379.61 (18 грудня-1386.78)962XPT10Платина-114369.50(18 грудня-114847.70)964 XPD 10 Паладій-29170.20 (18 грудня-29489.00)

Офіційний курс НБУ на 21.12.09 100 USD – 797.0000 (18 грудня – 797.0000) 100 EUR – 1142.6589 (18 грудня – 1143.1371) 10 RUR – 2.5945 (18 грудня – 2.6183) Облікові курси банківських металів на 21.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-88188.05 (18 грудня-89383.55) 961 XAG 10 Срібло-1379.61 (18 грудня-1386.78) 962XPT10Платина-114369.50(18 грудня-114847.70) 964 XPD 10 Паладій-29170.20 (18 грудня-29489.00)

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