Тимошенко: Януковича близько біля влади не буде

Прем`єр Юлія Тимошенко обіцяє не співпрацювати з Віктором Януковичем у майбутньому.

Про це вона заявила в ефірі "Шустер.Live", відповідаючи на питання, чи виключає вона співпрацю з Януковичем, Ющенком, Яценюком, Тігіпком, з якими змагається на цих виборах.

"Я можу абсолютно точно сказати, що Януковича близько біля влади не буде. Я це заявляю свідомо й чітко", - цитує прем`єра Українська правда.

"Що стосується Ющенка, мені здається, що його в політиці зовсім не буде і не буде ні в яких інших складових влади", - додала Тимошенко.

Щодо Яценюка і Тігіпка, то Тимошенко заявила, що не пам`ятає, щоб колись із ними воювала.

"Я точно знаю, хто мій конкурент - це Віктор Янукович. Ми з ним люди з різних планет, а тому після виборів президента в єдиній команді не будемо", - наголосила вона.

Коментуючи співпрацю з Жванією, Третьяковим, Мартиненком, яких вона колись критикувала, то Тимошенко сказала, що в неї "оточення немає".

"Оточення є в тих, хто сприймає людей як оточення. Люди, яких назвали працюють у фракції НУНС і голосують як нормальні депутати. Сьогодні вони не влада, але якщо вони підтримують нас як уряд, то безумовно, нам ці голоси потрібні", - додала вона.

На сьогоднішню програму були запрошені Ющенко, Тимошенко і Янукович, але оскільки Президент і лідер опозиції не прийшли, час, виділений на них, перейшов Тимошенко. "Це і з кризою так - завжди одна, - сумно пожартувала Тимошенко. - Хотіла постояти між двома Вікторами, загадати бажання".