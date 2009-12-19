Литвин: газові домовленості не вигідні Україні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає газові домовленості з Росією не вигідними для України.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Інтер.

Голова ВР зазначив, що «ціна на газ є надзвичайно високою для України». За його словами, особливо «з врахуванням того, що підвищена ціна на транзит», і тому за транзит газу, який споживатиме Україна буде сплачуватися підвищена ціна.

В.ЛИТВИН наголосив, що «скільки б ми не говорили про те, що успішно подолали газову кризу, це тільки втіха перед виборами». Він наголосив, що народу треба сказати чесно, якою буде ціна на газ після 17 січня 2010 року.

В.ЛИТВИН вважає, що українська влада повинна закуповувати газ виключно для державних потреб, включаючи комунальні, а комерційні структури, зокрема «великі споживачі газу - металургійні, хімічні підприємства» повинні мати вихід на зовнішній ринок і купувати газ.

Він переконаний, що ці підприємства знайдуть можливість «купити газ дешевше, бо вони будуть розуміти, що ціна цього газу буде лежати в ціні їх продукції».

В.ЛИТВИН запевнив, що «коли ми не вирішимо загальних проблем, загальних питань у взаєминах з Росією, то ніколи часткові питання вирішені не будуть».

При цьому він додав, що сьогодні спостерігаються два підходи у відносинах з Росією. За його словами, з одного боку Україна стає «подразником для Росії, але це не місія України”, а з іншого боку «намагається прогнутися, намагається сподобатись, що є ще більш неприйнятним».