Без електрики залишаються 89 населених пунктів

Унаслідок несприятливих погодних умов, зокрема, сильних снігопадів, хуртовин й ожеледиці, та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач в АР Крим та у шести областях без електропостачання залишаються 89 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема без електропостачання залишаються у Херсонській області 28 населених пунктів, у Криму – 17, Донецькій – 14, Луганській – 12, Одеській – 7, Миколаївській – 6 та Івано-Франківській – 5. Електрику відновлюють бригади обленерго.