Форум українських націоналістів підтримав Ющенка

Форум українських націоналістів висловив підтримку чинному главі держави Віктору ЮЩЕНКУ як кандидату на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, ухваленій сьогодні на Форумі.

“Форум українських націоналістів, керуючись інтересами Української держави і виходячи з ідеологічних засад, заявляє про рішучу підтримку кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА, програма і практична діяльність якого найповніше відповідають реалізації стратегії українського національного державотворення”, – йдеться у заяві.

Форум українських націоналістів заявив, що В.ЮЩЕНКО є першим справді Українським Президентом, котрий пропонує чітку та зрозумілу перспективу для України, твердо відстоює національні інтереси держави та докладає значних зусиль для духовного відродження Української нації.

У Форумі українських націоналістів взяли участь та підписались під заявою представники Конгресу українських націоналістів, Організації українських націоналістів (Б), Організації українських націоналістів, Всеукраїнського братства ОУН-УПА, Української національної асамблеї, Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих, Спілки офіцерів України, Всеукраїнської ліги українських жінок, Всеукраїнського жіночого товариства ім. Олени Теліги, Об’єднання студіюючої молоді “Зарево”, Фундації ім. Олега Ольжича.