Головне на 19 грудня

Новини ПЕК

Ціни на нафту злетіли після появи повідомлень про інцидент за участю іранських збройних сил на кордоні Іраку, повідомляє Bloomberg. Впродовж торгів у Нью-Йорку вартість ф`ючерсів на марку WTI збільшилася на 2,3 відсотка до 74,34 долара за барель.

За заявою генерала прикордонної служби Іраку Зафера Назмі, іранські танки перейшли кордон і взяли під контроль свердловину №4 на родовищі Майсан за 450 кілометрыв на південь від Багдада. За словами Назмі, танки оточили свердловину, а іранські солдати викопали траншеї навколо об`єкту.

Як зазначає Agence France-Presse, територія, на якій відбувся інцидент, є спірною. Родовище розташоване за 500 метрыв від іранського прикордонного поста і за кілометр від іракського. Проте, за словами полковника армії США Пітера Ньюелла, родовище все-таки розташоване на іракській стороні узгодженого між країнами кордону.

Ціни на нафту в попередні тижні стабільно знижувалися (і навіть спустилися нижче позначку в 70 доларів за барель) на тлі занепокоєння інвесторів про можливе падіння попиту через нову хвилю глобальної економічної кризи. Очікування загострення кризи були пов`язані з ситуацією навколо боргів емірату Дубай і Греції, повідомляє "Лєнта.ру".

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що закон про заборону приватизації газотранспортної системи України не зможе врятувати ГТС, якщо Росія апелюватиме до міжнародних угод.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час спілкування з мешканцями Вінниці.

Президент вкотре розкритикував газові контракти, укладені між Україною та Росією.

При цьому він зауважив, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не могла не знати, що тариф на транзит російського газу у розмірі 1,7 долара за транспортування 1 тис. кубометрів газу на 100 км призведе до збитковості НАК «Нафтогаз України».

«Чому потрібно «Нафтогаз» бачити збитковим? Чому можна ставити питання перед ним щодо його майбутньої діяльності як банкрута? А тому що НАК «Нафтогаз» є найбільшою в Європі газотранспортною системою», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він зауважив, що на сьогодні немає жодних змін в контрактах, які б передбачали, що Росія не вимагатиме від України сплати 7,5 млрд. доларів штрафу за недобір газу.

«І те, що ми маємо закон, який не дозволяє вилучати (ГТС – УНІАН) – нас про це ніхто не буде запитувати, якщо є міжнародна угода. Міжнародна угода стоїть по класу завжди вище національного законодавства. Це і до гадалки не треба ходити, це світова норма», - сказав Президент.

Лідер «Польської селянської партії» (PSL) і заступник прем`єр-міністра Польщі Вальдемар ПАВЛЯК заявив про намір заблокувати узгоджений минулого тижня новий газовий договір з Росією у разі, якщо національні газові компанії країн не розв’яжуть ряд спірних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських ЗМІ, В.ПАВЛЯК, зокрема, вимагає сплати «Газпромом» близько 100 млн. доларів боргу за транзит російського газу, надання документа про нові тарифи транспортування газу з РФ польською територією і зменшення ціни на газ для Польщі.

«Немає підстав для того, щоб завершити міжнародну процедуру доти, поки не будуть узгоджені PGNiG і «Газпромом» гарантовані для Польщі вигідні умови колишніх і майбутніх розрахунків», - сказав він на несподівано скликаній у п`ятницю прес-конференції.

«Заблокую ратифікацію газового договору з РФ, поки PGNiG і «Газпром» не вирішать спірних моментів», - додав він.

50-річний В.ПАВЛЯК, який на початку 90-х років двічі призначався прем`єром Польщі, також заявив про «саботаж» серед польських парламентерів, деякі з яких надавали неточні дані під час переговорів з росіянами.

«Не має бути так, що деякі персони, компанії, радники виступають у різних оркестрах», - сказав він.

За даними видання Gazeta Wyborza, тільки В.ПАВЛЯК може подати формальну заявку на затвердження узгодженого після майже року переговорів з росіянами нового договору про поставки газу до Польщі.

Транспорт

20 грудня на території України утримаються складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі у східній частині та в прикарпатських областях, вдень на більшій частині території України йтиме сніг, місцями очікуються сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, у південній частині і в Приазов`ї сніг, мокрий сніг і дощ, місцями сильні опади, сильна ожеледь, налипання мокрого снігу.

На дорогах України - ожеледиця. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями 25-30 м/с, на високогір`ї Карпат 40 м/с. Температура вночі 13-18° морозу, у західних та північних областях при проясненнях до 20° морозу, вдень 9-14° морозу, у південних, східних та подекуди в центральних областях 1-7° морозу, на крайньому півдні 0-5° тепла; в Криму вночі 0-5° морозу, на Південному березі 2-5° тепла, вдень 6-11° тепла.

На Київщині очікуються складні погодні умови. Вночі пройде невеликий сніг, вдень сильний сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура по області вночі 13-18°, місцями 20°, вдень 9-14° морозу; у Києві вночі 15-17°, вдень 10-12° морозу. На дорогах ожеледиця. Температура по області вночі 13-18°, місцями 20°, вдень 9-14° морозу.

Для оперативного реагування на складну ситуацію, що склалася на автомобільних шляхах України у зв’язку з різким погіршення погодних умов, в Міністерстві транспорту та зв’язку України створено Оперативний штаб з реагування на звернення громадян, які потрапили у складну ситуацію на дорогах України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МТЗУ, оперативний штаб створено за дорученням першого заступника міністра транспорту та зв’язку України Василя ШЕВЧЕНКА.

Для водіїв, які нині перебувають у заторах на дорозі і потребують невідкладної допомоги, повідомляємо телефонні лінії для звернень: оперативний штаб МНС - (044) 247-30-02, оперативний черговий Міністерства транспорту та зв’язку України - (044) 461-65-48, оперативний черговий Укравтодору – (044) 287-11-40.

Телефонні лінії працюють цілодобово.

Ціни на проїзд в громадському транспорті столиці підвищуватись не будуть.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні цінової політики Київської міської державної адміністрації.

З метою покращання фінансового стану комунальних транспортних підприємств в умовах збереження діючих тарифів на послуги з перевезення пасажирів, а також для впорядкування існуючого різноманіття проїзних квитків, скасовано вартість деяких видів проїзних. Разом з тим, вартість квитків, що залишилися в обігу, не змінилася, зазначається в повідомленні.

Відповідне розпорядження міськадміністрації від 12.11.2009 № 1277 „Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху”, зареєстроване в Головному управлінні юстиції у місті Києві 03.12.2009 за № 24/822», – йдеться у листі Головного управління цінової політики.

За словами начальника Головного управління Василя ЯСТРУБИНСЬКОГО, згідно з рішенням Київської міської ради, учням загальноосвітніх шкіл денної форми навчання надано право безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування, крім таксі та маршрутного таксі. А вартість проїзних квитків для учнів, яку визначено у розпорядженні, встановлено виключно для проведення розрахунків компенсаційних виплат з міського бюджету підприємствам транспорту.

Як заявили в Головному управлінні з питань цінової політики КМДА, питання підвищення тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським транспортом, який працює у звичайному режимі руху – наразі не розглядається.

(УНІАН)