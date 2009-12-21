МНС оголосило на сьогодні штормове попередження

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій виступило з штормовим попередженням на 21 грудня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МНС, вночі в Чернігівській, Сумській, Полтавській, та Харківській областях сильний сніг, хуртовини, снігові замети; в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму сильний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, в Криму дуже сильні опади.

21 грудня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с, вночі в Криму та Приазов`ї подекуди 25-28 м/с.

На дорогах України ожеледиця.

До кінця доби 20 грудня у Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, на півночі Одеської області очікується ожеледь.