МНС оголосило на сьогодні штормове попередження
08:30, 21 грудня 2009Різне
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Мокрий сніг, ожеледь, заметіль
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій виступило з штормовим попередженням на 21 грудня.
Як повідомили УНІАН в прес-службі МНС, вночі в Чернігівській, Сумській, Полтавській, та Харківській областях сильний сніг, хуртовини, снігові замети; в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму сильний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, в Криму дуже сильні опади.
21 грудня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с, вночі в Криму та Приазов`ї подекуди 25-28 м/с.
На дорогах України ожеледиця.
До кінця доби 20 грудня у Кіровоградській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, на півночі Одеської області очікується ожеледь.
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