Гриценко: «Переговорів з Ющенком не було і не буде»

Кандидат на посаду Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО запевняє, що не вів переговорів з чинним Главою держави щодо об’єднання демократичних претендентів на найвищу керівну посаду країни на підтримку Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив у блозі на власному сайті у відповідь на заяви В.ЮЩЕНКА щодо проведення переговорів про об`єднання демократичних кандидатів навколо кандидатури чинного Глави держави.

«Переговорів з В.ЮЩЕНКОМ не було і не буде», - запевнив А.ГРИЦЕНКО. При цьому він додав: «Якщо кандидат на пост Президента України ЮЩЕНКО Віктор Андрійович готовий зняти свою кандидатуру, то для цього не треба гаяти часу і чекати Різдва». «Президент ЮЩЕНКО може оголосити своє рішення у новорічному посланні до Українського народу і, не чекаючи Різдва, зняти свою кандидатуру», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО заявив у Вінниці, що у найближчі два тижні відбуватимуться переговори про об`єднання демократичних кандидатів на пост глави держави.

«Думаю, дасть Бог до Різдва (проведемо переговори - УНІАН), бо це не варто розпочинати дуже зарано, бо зрозуміло - у кожного є свої завдання, свої партії, плани на подальшу дорогу», - сказав В.ЮЩЕНКО.