У Пермі знову пожежа - в театрі ляльок

Понад 200 осіб були евакуйовані учора ввечері з будівлі Пермського театру ляльок через пожежу, яка виникла під час спектаклю.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника прес-служби МНС по Пермському краю.

"Зайнялася портьєра на сцені під час другого акту спектаклю. Ймовірно, сталося коротке замикання, робітники сцени самі взялися гасити пожежу", - сказав представник прес-служби.

Ніхто не постраждав. Точну причину займання ще належить встановити, додав представник МНС.

Як повідомлялося, у Пермі в ніч на 5 грудня сталася найбільша за числом жертв за останні півстоліття пожежа - на вечірці у нічному клубі "Хромая лошадь". За попередніми даними, причиною трагедії стали порушення при використанні піротехніки у приміщенні. Загинули 150 осіб, близько 80 постраждалих залишаються у лікарнях.