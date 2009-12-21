ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 грудня

Українські ЗМІ

«Дело» публікує матеріал «Что мешает украинскому бизнесу», в якому пише - 60% наших експертів назвали корупцію самим проблемним моментом в роботі в Україні...

http://delo.ua/biznes/rynki/chto-meshaet-ukrainskomu-biznesu-135516/

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Також «Дело» в матеріалі «Курьерский бизнес в кризис увеличил прибыль» пише -

швидкорослий ринок експрес-доставки не змогла підкосити навіть криза. Керівництво корпорації FedEx нещодавно оголосило про збільшення прибутку в другому кварталі фінансового року. Це їй вдалося за рахунок збільшення обсягів міжнародних перевезень...

http://delo.ua/biznes/rynki/kurernyj-biznes-v-krizis-pribyl-135488/

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«Дело» в публікації «Куда инвестировать в 2010 в Украине: мнение ведущих топ-менеджеров» подає результати власного опиту топ-менеджерів компаній різних галузей, як для них пройшов 2009 рік і що чекають від 2010-го...

http://delo.ua/archive/968/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Україні не повезло з погодою» пише – в Копенгагені у суботу завершилася 15-а кліматична конференція ООН. Як і очікувалося, вона не привела до підписання обов`язкових для виконання документів. Учасники конференції лише домовилися прагнути того, щоб не допустити підвищення середньорічної температури більше, ніж на 2 градуси Цельсія. Для цього вони пообіцяли щорічно до 2012 року направляти $30 млрд державам з "найуразливішою економікою". Україна в цей перелік країн не входить...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1296545

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«Комерсант-Україна» в публікації «Нафтогазу» видали нову форму» пише – "Нафтогаз" змінив статус. Кабінет міністрів реорганізував компанію з державного в публічне акціонерне товариство. Статутний фонд НАК збільшився з 18,6 млрд до 24 млрд грн., а серед її сфер діяльності з`явилася продаж теплової і електроенергії. Все це повинно сприяти виділенню компанії кредитних грошей, вважають аналітики. Але нова форма власності несе і ризики – тепер монополію можна збанкротити у разі прострочення виплат по кредитах, відзначають юристи...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1296543

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«Комерсант-Україна» в публікації «Побутова техніка попрацює з митницею» пише - Держтаможня і виробники побутової техніки і електроніки об`єднуються у боротьбі з "сірими" імпортерами. Як стало відомо виданню, зараз розробляються плани щодо контролю ввезення цих товарів, як це вже було зроблено на ринках автомобілів і мобільних телефонів. Відразу декілька вендорів, серед яких LG і Samsung, вважають, що протидіяти "сірим" конкурентам можна за допомогою ліцензійних митних складів...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1296548

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Видання «Экономические известия» в публікації «На кордоні з`явилася напруга» пише - уряд Російської Федерації занепокоївся перетіканням української електроенергії до Білорусі через смоленський перетин. До теперішнього часу тема незначних взаємних перетікань електрики між трьома країнами знаходилася в компетенції компаній - операторів енергосистем...

http://eizvestia.com/markets/full/4187814

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«Экономические известия» у публікації «Влада укрупнює гарантії» пишуть - в 2010 р. влада, не дивлячись на кризові явища у вітчизняній економіці, планує привернути не менше $7 млрд. інвестицій в стратегічні проекти. Для цього планується провести 42 роуд-шоу, запропонувати інвесторам вже готові проекти і надати державні гарантії. Але чи не ляжуть проекти під сукно після виборів - ніхто не береться прогнозувати...

http://eizvestia.com/fin/full/4187811

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«Газета по-киевски» в матеріалі «Є сніг, дорог ні» пише – як завжди дуже несподіваний снігопад показав: у Києві влада кінчається там, де треба вирішувати конкретні проблеми – наприклад, розчищати дорогі...

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/21/073048.html

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«Газета по-киевски» в матеріалі «Служби таксі ввели «націнку на сніг» пише – послуги столичних перевізників подорожчали від 10 до 30%. Але машину все одно викликати не вдасться – таксисти їздять тільки на виклики за «подвійними тарифами»...

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/21/082419.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «Кияни: «Нас відгоняли від ялинки із-за віпов» пише - на Майдані запалили головну ялинку, дійство виглядало таким чином... І ще розповідає небагато про свято - діди Морози одержують по 1000 грн. в день, але діляться з «дахом»...

http://www.segodnya.ua/news/14102796.html

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в матеріалі «Сизо без податків» пише – Дума РФ прийняла закон про декриміналізацію податкових злочинів, що складається з поправок в ряд законів. Так, відтепер заборонено притягати до кримінальної відповідальності за несплату податків тих, хто добровільно погасив недоїмку, слідчі зобов`язані закривати справу відносно особи, яка вперше скоїла злочин і сплатила недоїмку. Сума податків, за заховання яких загрожує кримінальне переслідування, буде більша, ніж планувалося...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/21/221865

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Видання «Известия» в публікації «Приватизацію житла подовжать на три роки» пише – до Державної Думи Росії внесено законопроект про подовження приватизації житла до 2013 року. Таким чином, у охочих оформити квартиру у власність буде ще декілька років на роздум і збір всіх необхідних папірців...

http://www.izvestia.ru/economic/article3136669/

(УНІАН)