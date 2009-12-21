Росія, Білорусь і Казахстан створять ЄЕП

Президенти Росії, Білорусі і Казахстану Дмитро МЕДВЕДЕВ, Олександр ЛУКАШЕНКО і Нурсултан НАЗАРБАЄВ 19 грудня домовилися створити єдиний економічний простір (ЄЕП) до 1 січня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться у заяві трьох президентів за підсумками неформального саміту в Казахстані.

«Ми підтримуємо подальше поглиблення інтеграційних процесів на просторі ЄврАзЕС, і підтверджуємо наше прагнення до формування не пізніше 1 січня 2012 року Єдиного економічного простору Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації», - наголошується в заяві.

Президенти упевнені, що подальша інтеграційна взаємодія сприятиме зростанню добробуту країн і народів, а також зробить свій внесок до стійкого розвитку світової економіки в цілому.

Крім того, президенти Білорусі, Казахстану і Росії заявили про формування митного союзу у складі трьох держав, який почне функціонувати з 1 січня 2010 року.

«Це новий, проривний етап інтеграції наших країн. Створення митного союзу диктується реальними економічними потребами, відображає загальну світову тенденцію до посилення ролі і впливу регіональної співпраці», - відзначається у заяві.

Наголошується, що митний союз сприятиме зростанню взаємної торгівлі, підвищенню конкурентоспроможності продукції, відкриє нові перспективи для інвестицій.

Також президенти заявили, що домовилися прийняти необхідні заходи для завершення формування єдиної митної території до 1 липня 2010 року.

«Розраховуємо, що формування нашого союзу стимулюватиме поглиблення співпраці в ЄврАзЕС – динамічній структурі економічної інтеграції на пострадянському просторі, а також сприяти активізації взаємовигідної взаємодії У Співдружності Незалежних Держав. Створюючи митний союз, ми виступаємо за його подальше розширення, вступ до нього інших наших партнерів у міру готовності і становлення самого союзу», - заявили президенти.

Глави держав підтвердили наміри трьох держав щодо швидкого вступу у Всесвітню торгову організацію.

У неформальному саміті також взяли участь президенти Вірменії, Киргизстану, Таджикистану і Туркменії.