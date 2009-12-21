Анонс на 21 грудня

11-00 - Розочнеться засідання Погоджувальної ради ВРУ (вул. Грушевського, 18/2, до. 11).

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11-00 - У прес-центрі Кабінету Міністрів України відбудеться прес-конференція голови Національного агентства України з іноземних інвестицій і розвитку Сергія Тарана на тему «Нова стратегія залучення іноземних інвестицій наступного року: 10 стратегічних проектів».

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11-00 - У медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція начальника Українського Гідрометцентру Миколи Кульбіди на тему: «Морозна зима і інші «сюрпризи» погоди в Україні» (ул.Срітинська, 2/8

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12-00 - Прес-конференція з приводу проведення Українського зернового конгресу. Учасники: президент Української зернової асоціації Володимир Клименко і керівник служби бізнес-проектів ІА "АПК-ІНФОРМ" Родіон Рибчинській ( “Інтерфакс-Україна”, вул. Рейтарська, 8/5-а).

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13-00 - Відбудеться брифінг першого заступника Голови Секретаріату Президента України - Представника Президента України в Кабінеті Міністрів Олександра Шлапака на тему: “ Підсумки діяльності уряду Ю.Тимошенко за 2008 - 2009 роки” (Секретаріат Президента України, вул. Банкова,11).

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13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Заходи по запобіганню продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім». Учасники: Олексій Косарєв, голова Комітету з боротьби з організованою злочинністю і корупцією; Георгій Блощиця, заст.голови комітету з боротьби з організованою злочинністю і корупцією; Євген Царьков, народний депутат України; Віталій Алайбов, голова облорганізації партії «Справедливість», кандидат у мери Одеси. Комітет з боротьби з організованою злочинністю і корупцією провів рейди у магазинах ряду міст, у ході яких виявилось, що неповнолітнім вільно продаються алкогольні напої і тютюнові вироби. Так само комітет розробив і направив на розгляд ВРУ законопроект, що передбачає введення в Україні «комендантської години» для неповнолітніх. Такі зміни в законодавстві, як введення комендантської години дозволять знизити рівень дитячої злочинності, а також забезпечать належний громадський порядок (вул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - На порталі ЛІГА.net Інтернет-конференція міністра економіки України Богдана Данилишина на тему: "Економічні підсумки 2009 року і плани на 2010 рік".

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14-30 - Відбудеться щорічна підсумкова передноворічна прес-конференція голови облдержадміністрації Віктора Вакараша (КОДА, пл. Л.Украинки,1, к700, 7-й поверх). Потрібна акредитація.

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15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Солодке молоко з гірким присмаком: чи виживе молочна галузь України». Учасники: президент ВОО «Українська аграрна конфедерація» Леонід Козаченко; президент союзу молочних підприємств Лідія Карпенко; генеральний директор ТОВ «Тульчинка молоко» Вадим Чагаровській (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна

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- 21-22 грудня відбудеться офіційний візит Президента Європейського Парламенту Єжи Бузека до України. Візит відбудеться на запрошення спікера Верховної Ради України Володимира Литвина. Під час візиту Президент Європейського Парламенту Бузек зустрінеться з Президентом України Віктором Ющенком, Прем`єр-міністром Юлією Тимошенко і лідером опозиції Віктором Януковичем. У Києві Президент Європейського Парламенту Є. Бузек візьме участь в круглому столі з представниками неурядових організацій і проведе дискусії із студентами факультету міжнародних відносин КНУ а ім. Т. Шевченко.

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- У Донецьку об 11-00 почне роботу V Пленум ЦК профспілки працівників вугільної промисловості України, який розгляне питання: “Про виконання на підприємствах вугільної промисловості норм Галузевої угоди і колективних договорів з оплати праці, а також відповідних рішень примирливих органів по галузевій колективній трудовій суперечці”. (вул. Горького, 146, 5 поверх). Телефон: т. (062) 305-46-02.