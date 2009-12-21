Уряд: Проблем з фінансуванням президентської кампанії немає

На даний момент ніяких проблем з фінансуванням президентської виборчої кампанії немає, заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, він мав зустріч із заступником голови Центральної виборчої комісії Жанною УСЕНКО-ЧОРНОЮ з даного питання, і з’ясувалося, що “ніяких проблем немає”.

Як сказав П.КРУПКО, «фінансування ЦВК здійснюється відповідно до узгодженого плану».

Натомість перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що є звернення ЦВК, у тому числі до парламенту, щодо проблем з фінансуванням.

Як сказав О.ЛАВРИНОВИЧ, «сьогодні фінансування виборчої кампанії складає менше 1% від того, що мало б бути перераховано на рахунки ЦВК».

Він наголосив на необхідності фінансування ЦВК, щоб не було загрози для зриву виборчої кампанії.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Центральна виборча комісія ухвалила постанову, у якій ідеться, що підготовка і проведення виборів Президента України профінансовані менш ніж на 0,6%.

Доповідач з цього питання, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ зауважив, що кошти на підготовку і проведення президентських виборів на 2009 рік, згідно із законом, мають бути перераховані на третій день після початку виборчої кампанії, тобто вони мали бути перераховані до 22 жовтня 2009 року. Станом на 18 грудня підготовка і проведення виборів профінансовані Державним казначейством лише на видатки ЦВК у сумі 1 млн. 90 тис. 500 грн., що становить 0,6%. При цьому М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зауважив, що ЦВК затвердила єдиний кошторис видатків окружних виборчих комісій у сумі 144 млн. 806 тис. 435 грн.

Крім того, М.ОХЕНДОВСЬКИЙ повідомив, що всього на 2009 рік на проведення президентських виборів з державного бюджету повинно бути виділено 712 млн. 157 тис. 100 грн.

На потреби ЦВК – 50 млн. 377 тис. 900 грн., на потреби окружних виборчих комісій – 35 млн. 277 тис. 840 грн., на потреби дільничних виборчих комісій – 109 млн. 528 тис. 630 грн.

У своїй постанові ЦВК просить Кабінет міністрів звернути увагу на недопустимість зволікання з фінансуванням президентських виборів з боку Міністерства фінансів та Держказначейства. Свою постанову ЦВК надіслала Президенту України, Кабінету міністрів, Верховній Раді, Держказначейству, Мінфіну.