Китайському фонду China Investment нададуть держпідтримку

Китайський суверенний інвестиційний фонд China Investment Corp. може одержати 200 млрд. дол. держкоштів із золотовалютних резервів КНР, повідомляє РБК.

Об`єм виділених державних коштів буде аналогічний фінансовому вливанню, яке було зроблено в інвестиційний фонд CIC при його створенні у 2007 р. (тоді фонду було також виділено 200 млрд. дол.). У той же час, як повідомляє агентство, остаточне рішення щодо обсягів фінансування ще не ухвалене. Офіційні представники фонду інформацію не коментують.

Довідка УНІАН. China Investment Corp., один з найбільших китайських інвестфондів, був створений у листопаді 2007 р. Незабаром фонд заплатив близько 9 млрд. дол. за частки в американських фінансових компаніях Blackstone Group і Morgan Stanley, проте ринкова вартість цих пакетів скоро істотно впала через фінансову кризу.