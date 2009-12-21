Україна може приєднатися до Митного Союзу і ЄЕП

При бажанні Україна може приєднатися до Митного Союзу та Єдиного економічного простору (ЄЕП).

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в Москві голова Комітету в міжнародних справах у Раді Федерації Росії Михайло МАРГЕЛОВ.

«Якщо Україна захоче приєднатися до Митного Союзу і ЄЕП, я не думаю, що для цього будуть якісь проблеми. Тим більше що ЄЕП обговорювався спочатку за участю українського керівництва», - сказав М.МАРГЕЛОВ.

Він підкреслив, що Росія не ставить ніяких перешкод для країн, які хотіли б приєднатися до інтеграційних організацій на пострадянському просторі.

За його словами, в умовах економічної кризи стало зрозуміло, що разом легше подолати її наслідки.

Як повідомляв УНІАН, президенти Росії, Білорусі та Казахстану Дмитро МЕДВЕДЄВ, Олександр ЛУКАШЕНКО і Нурсултан НАЗАРБАЄВ 19 грудня ц.р. на неформальному саміті, що проходив у Казахстані, домовилися створити Єдиний економічний простір не пізніше 1 січня 2012 року.

Окрім цього, вони заявили про формування Митного Союзу в складі трьох держав, який почне функціонувати з 1 січня 2010 року.