Україна може приєднатися до Митного Союзу і ЄЕП
Якщо захоче...
При бажанні Україна може приєднатися до Митного Союзу та Єдиного економічного простору (ЄЕП).
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в Москві голова Комітету в міжнародних справах у Раді Федерації Росії Михайло МАРГЕЛОВ.
«Якщо Україна захоче приєднатися до Митного Союзу і ЄЕП, я не думаю, що для цього будуть якісь проблеми. Тим більше що ЄЕП обговорювався спочатку за участю українського керівництва», - сказав М.МАРГЕЛОВ.
Він підкреслив, що Росія не ставить ніяких перешкод для країн, які хотіли б приєднатися до інтеграційних організацій на пострадянському просторі.
За його словами, в умовах економічної кризи стало зрозуміло, що разом легше подолати її наслідки.
Як повідомляв УНІАН, президенти Росії, Білорусі та Казахстану Дмитро МЕДВЕДЄВ, Олександр ЛУКАШЕНКО і Нурсултан НАЗАРБАЄВ 19 грудня ц.р. на неформальному саміті, що проходив у Казахстані, домовилися створити Єдиний економічний простір не пізніше 1 січня 2012 року.
Окрім цього, вони заявили про формування Митного Союзу в складі трьох держав, який почне функціонувати з 1 січня 2010 року.