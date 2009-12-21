Підготовка Євро-2012 профінансована на 40%

Віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК заявляє, що на сьогоднішній день заходи щодо підготовки до Чемпіонату Європи по футболу 2012 року профінансовані приблизно на 40% суми, передбаченої відповідною державною цільовою програмою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Координаційної ради з підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

За словами віце-прем`єра, дотепер не виконане рішення уряду про виділення коштів на заходи, пов`язані з підготовкою до проведення Євро-2012. І.Васюник нагадав, що 11 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 441 млн. грн. на фінансування заходів щодо підготовки до Євро-2012 цього року, і 517,14 млн. грн. - наступного року.

Як відзначив І.Васюник, невиділення коштів може негативно вплинути на рішення УЕФА щодо проведення чемпіонату в Україні. «Це може мати фатальні наслідки», - додав він.

Віце-прем`єр відзначив, що, станом на 21 грудня, заходи з підготовки до чемпіонату профінансовані приблизно на 40% суми, передбаченої державною цільовою програмою підготовки до Євро-2012. Зокрема, на реконструкцію стадіонів виділено: у Києві 60%, Львові – 50%, у Харкові – 82%. На підготовку аеропортів виділено 30%. На заходи щодо забезпечення правопорядку – 25%, на заходи, пов`язані з медичним забезпеченням, – 10%, на заходи, пов`язані з реконструкцією туристичної і культурної інфраструктури, – 16,5%.

У той же час, І.Васюник заявив, що по ряду напрямів було ухвалено свідоме рішення про перенесення фінансування на 2010-2011 роки, що дало можливість зосередитися цього року на головних об`єктах, які не можна побудувати за один-два роки.