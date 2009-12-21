Ідея Тимошенко щодо місцевих бюджетів розбалансує всі фінанси

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що ініціатива прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО стосовно децентралізації формування місцевих бюджетів може спричинити повне розбалансування фінансової системи держави.

“Серйозні зміни по перерозподілу ресурсів в рамках нормальних технологічних процедур відбудуться лише після закінчення виборів і то не відразу”, - заявив політик на прес-конференції у Білій Церкві, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

“Нещодавно прем’єр говорила, що підготувала чудовий проект бюджету, але корумповані депутати не хочуть його приймати. У цьому проекті вона запропонувала створити 12 тисяч самостійних бюджетів для сіл, селищ і невеличких містечок. На щастя, і парламент, і Президент виступили проти реалізації такого проекту ТИМОШЕНКО”, - зауважив він. А.ГРИЦЕНКО не виключає, що “це чудова ідея, але сьогодні, як технологія, вона абсолютно провальна, бо спричинить повне розбалансування фінансів держави”.

Він звернув увагу на той факт, що мінімум 90% міських бюджетів в Україні є дотаційними, тому за впровадження ідеї прем’єр-міністра “сільський чи селищний голова поїде до Києва до Міністерства фінансів з простягнутою рукою”.

“Він піде до заступника міністра, керівника департаменту, начальника відділу і буде просити грошей. А цей чиновник, який ніколи не виїжджав з Києва, ніколи не був у тому селі, вирішуватиме, кому дати, а кому не дати грошей. Це особливо небезпечно саме зараз, на фоні виборчої кампанії”, - зазначив кандидат у Президенти.

А.ГРИЦЕНКО переконаний, що така децентралізація призведе до максимальної централізації влади: “Це не ідея посилення місцевого самоврядування, а навпаки - ідея концентрації влади в руках чиновника у Києві”.

“Такі зміни треба готувати, проводити пілотні проекти у різних регіонах, визначати зрозумілі процедури. Впроваджувати ж їх можна буде лише тоді, коли існуватиме підтримка суспільства і довіра до влади”, - підкреслив кандидат у Президенти.