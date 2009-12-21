В Україні зростає кількість арештів рухомого та нерухомого майна

В Україні впродовж 2008-2009 років спостерігається тенденція сталого зростання кількості арештів нерухомого та рухомого майна.

Про це заявив міністр юстиції Микола ОНІЩУК з посиланням на дані Державного реєстру обтяжень нерухомого майна та Державного реєстру обтяжень рухомого майна, утримувачем яких є Міністерство юстиції України, повідомляє прес-служба міністерства.

Так, за словами міністра юстиції, за 11 місяців минулого року кількість арештів нерухомого майна зросла, у порівнянні з аналогічним періодом 2007 року, на 21%. За 11 місяців 2009 року в порівнянні до аналогічного періоду 2008 року кількість арештів збільшилася ще на 40%.

Кількість публічних обтяжень, що накладалися згідно з рішеннями судів на рухоме майно за 11 місяців 2008 року, зросла, у порівнянні з аналогічним періодом 2007 року, на 45%. За 11 місяців 2009 року у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року кількість обтяжень рухомого майна зросла ще на 65%. (Відповідно до Закону “Про податок з доходів фізичних осіб”, до об’єктів рухомого майна відносяться будь-які транспортні засоби та приладдя до них, предмети антикваріату або витвори мистецтва, природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінні метали, прикраси з використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння, інші види рухомого майна (побутова техніка, аудіо і відеоапаратура, меблі, тощо)).

Міністерство юстиції вважає таку динаміку наслідком процесів, що виникли через фінансово-економічну кризу.