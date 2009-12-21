Курс НБУ на 22.12.09

Офіційний курс НБУ на 22.12.09100 USD – 797.0000 (21 грудня – 797.0000) 100 EUR – 1145.1296 (21 грудня – 1142.6589) 10 RUR – 2.6086 (21 грудня – 2.5945) Облікові курси банківських металів на 22.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-88726.02 (21 грудня-88188.05) 961 XAG 10 Срібло-1376.42 (21 грудня-1379.61) 962XPT10Платина-113971.00(21 грудня-114369.50) 964 XPD 10 Паладій-29170.20 (21 грудня-29170.20)

Офіційний курс НБУ на 22.12.09 100 USD – 797.0000 (21 грудня – 797.0000) 100 EUR – 1145.1296 (21 грудня – 1142.6589) 10 RUR – 2.6086 (21 грудня – 2.5945) Облікові курси банківських металів на 22.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-88726.02 (21 грудня-88188.05) 961 XAG 10 Срібло-1376.42 (21 грудня-1379.61) 962XPT10Платина-113971.00(21 грудня-114369.50) 964 XPD 10 Паладій-29170.20 (21 грудня-29170.20)

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