Головне на 21 грудня

Фінанси

Уряд наполягає на необхідності подолання Верховною Радою вето Президента на зміни до закону про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО.

Він зазначив, що в разі неподолання вето Президента до 31 грудня 2009 року «є досить високий ризик включення України до «чорного списку» країн, які не борються з доходами, одержаними злочинним шляхом».

За словами П.КРУПКА, в такій ситуації буде завдано шкоди міжнародному іміджу України, а також «будуть потерпати усі підприємці, незалежно від партійної приналежності, тих чи інших симпатій».

«Уряд сподівається, що народні депутати України подолають вето Президента», - наголосив П.КРУПКО.

В той же час Представник Президента України у Верховній Раді Ігор ПОПОВ наголосив на необхідності врахування пропозицій Президента до даного закону.

FATF у лютому 2010 року може ухвалити рішення про повторне включення України до «чорного списку».

Про це йдеться в повідомленні Державного комітету фінансового моніторингу, оприлюдненому на сайті уряду.

«Незважаючи на 7-річну активну роботу уряду України й парламенту та довгоочікуване ухвалення 393 народними депутатами Верховної Ради України нового базового закону в листопаді ц.р., Україну включено в число 25 країн, які мають реальний шанс опинитися поза рамками цивілізованого фінансового світу й відчути на собі весь вантаж санкцій, які застосовуватимуться країнами світу на виконання вимог FATF», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що 21-22 січня 2010 року контрольна група FATF із питань міжнародної співпраці розгляне підсумкові звіти по певних країнах і остаточно визначить перелік високо-ризикових юрисдикцій, який буде передано на затвердження пленарного засідання FATF, проведення якого заплановано на 15-19 лютого 2010 року.

За інформацією Держфінмоніторингу, в грудні урядова делегація України взяла участь у пленарному засіданні Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (MONEYVAL) і засіданні Регіональної контрольної групи FATF для Європи/Євразії.

«... Основна претензія експертів FATF - те, що Україна є однією з небагатьох країн, які не здатні імплементувати в національне законодавство положення 40+9 Рекомендацій FATF, а недосконалість діючих норм негативно впливає на рейтинги України, які визначаються Комітетом MONEYVAL і FATF», - йдеться в повідомленні.

В Україні впродовж 2008-2009 років спостерігається тенденція сталого зростання кількості арештів нерухомого та рухомого майна.

Про це заявив міністр юстиції Микола ОНІЩУК з посиланням на дані Державного реєстру обтяжень нерухомого майна та Державного реєстру обтяжень рухомого майна, утримувачем яких є Міністерство юстиції України, повідомляє прес-служба міністерства.

Так, за словами міністра юстиції, за 11 місяців минулого року кількість арештів нерухомого майна зросла, у порівнянні з аналогічним періодом 2007 року, на 21%. За 11 місяців 2009 року в порівнянні до аналогічного періоду 2008 року кількість арештів збільшилася ще на 40%.

Кількість публічних обтяжень, що накладалися згідно з рішеннями судів на рухоме майно за 11 місяців 2008 року, зросла, у порівнянні з аналогічним періодом 2007 року, на 45%. За 11 місяців 2009 року у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року кількість обтяжень рухомого майна зросла ще на 65%. (Відповідно до Закону “Про податок з доходів фізичних осіб”, до об’єктів рухомого майна відносяться будь-які транспортні засоби та приладдя до них, предмети антикваріату або витвори мистецтва, природне дорогоцінне каміння чи дорогоцінні метали, прикраси з використанням дорогоцінних металів та/або природного дорогоцінного каміння, інші види рухомого майна (побутова техніка, аудіо і відеоапаратура, меблі, тощо)).

Міністерство юстиції вважає таку динаміку наслідком процесів, що виникли через фінансово-економічну кризу.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поки не вноситиме до Верховної Ради кандидатуру нового голови Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

Він зазначив, що в Конституції України не вказані чіткі терміни, коли Президент повинен внести кандидатуру голови НБУ до парламенту.

Як повідомив О.ШЛАПАК, на сьогодні Президент вважає, що ВР не готова до розгляду даного питання.

«Президент провів консультації з різними політичними силами й бачить неготовність на сьогодні Верховної Ради приймати рішення щодо голови НБУ. Це призведе до чергової політичної суперечки, відставки діючого голови НБУ, але не дасть результату щодо нового голови Нацбанку», - сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він підкреслив, що, враховуючи важливість даного питання, Президент хоче бути впевнений, що з ухваленням кандидатури голови НБУ не буде проблем.

«Президенту важливий результат, це той випадок, коли потрібно їхати, а не просто шашечки», - зазначив О.ШЛАПАК.

Він повідомив, що, враховуючи ризики для фінансової системи України в разі дестабілізації роботи НБУ, Президент ухвалив рішення перенести затвердження кандидатури голови Нацбанку.

«Враховуючи ризики, які можуть виникнути для фінансової системи, Президент України поки відклав питання внесення до парламенту кандидатури голови НБУ», - сказав О.ШЛАПАК.

За його словами, консультації з політичними силами з даного питання триватимуть до тих пір, поки не буде досягнуто консенсусу.

Національний банк України просить банки вчасно надавати інформацію в Єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників» (ЄІС «Реєстр позичальників»).

Про це йдеться у телеграмі НБУ, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

«У зв`язку з тим, що відсутність актуальної інформації щодо проблемних позичальників навіть по одному банку погіршує рівень безпеки банківських операцій і призводить до зростання рівня кредитного ризику в цілому по банківській системі, банку необхідно вжити термінових заходів для виправлення ситуації і оновлення інформації в ЄІС «Реєстр позичальників», - наголошується у телеграмі.

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", НБУ за участю банків створив єдину інформаційну систему обліку позичальників (боржників), які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банками (ЄІС "Реєстр позичальників"). На сьогоднішній уклали договори про участь у системі 138 банків, сумарні активи яких становлять близько 78% від активів банківської системи України.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9695/7,9815 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9685/7,9730 грн./дол. До закриття торгів цінові показники встановилися на рівні 7,9670/7,9700 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,97 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2606/0,2610 грн./рубль, а до 12:00 ціни знизилися до 0,2598/0,2603 грн./рубль. До закриття ціни піднялися – 0,2604/0,2608 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль упав і становив 30,50 рублів за долар (-0,12).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,4316/1,4318 дол./євро, а до 15:10 зросли до 1,4366/1,4368 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4025/11,4225 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 11,3885/11,4045 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні зросли до 11,4260/11,4385 грн./євро.

Новини ПЕК

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) затвердила тарифи енергопостачальних компаній на передачу і постачання електроенергії на 2010 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НКРЕ, відповідне рішення комісія прийняла на своєму засіданні в п`ятницю, 18 грудня.

Згідно з рішенням, для більшості обленерго тарифи на передачу електроенергії підвищені, на постачання – знижені, порівнянно зі встановленими для компаній на IV квартал цього року.

Сільське господарство

Обсяги експорту зерна з України скорочуються через проблеми з відшкодуванням податку на додану вартість (ПДВ) зернотрейдерам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Києві президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО.

За його словами, експорт зерна з України в грудні цього року становитиме не більше 1,5 млн. тонн і буде найменшим у поточному маркетинговому році (МР, липень 2009 – червень 2010), тоді як раніше країна поставляла на зовнішні ринки понад 2 млн. тонн на місяць. "У грудні більше 1,5 млн. тонн ми не експортуємо. Грудень буде найневдалішим. Те, що ми знижуємо експорт, – дуже тривожний сигнал", - сказав він.

За його словами, зниження експорту пов`язане з погіршенням ситуації із відшкодуванням ПДВ експортерам, а також хорошим урожаєм зерна в країнах південної півкулі. За його словами, заборгованість держави перед зернотрейдерами з відшкодування ПДВ тиждень тому становила 3,5 млрд. грн.

В.КЛИМЕНКО додав, що невідшкодування ПДВ трейдрам змусило їх знизити закупівельні ціни на зерно на 20%, а багато експортерів перейшли на укладення валютних контрактів, а не гривневих, як було раніше.

На думку В.КЛИМЕНКА, якщо ситуація з відшкодуванням ПДВ не зміниться, планованого обсягу експорту на 2009/2010 МР у розмірі 20-23 млн. тонн досягти не вдасться.

Новини столиці

Кияни вважають, що Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має негайно піти у відставку.

Про це свідчить телефонне опитування на тему "Оцінка киянами роботи міської влади столиці в зимовий період", проведений Інститутом Горшеніна.

За підсумками дослідження, переданого УНІАН, експерти Інституту Горшеніна зазначають, що переважна більшість киян (81,2%) в останні дні відчували незручності через погодні умови, що змінилися. Не було жодних проблем, пов`язаних зі снігопадом, у 18,4% опитаних, а 0,4% важко відповісти на поставлене запитання.

Більшість жителів столиці вказало на те, що основною проблемою для них в останні дні є нерозчищені дороги (75,6%), погана робота міського транспорту (61,8%), а також пробки і затори на дорогах (55,9%). Понад третина киян (39,2%) вважають проблемою нерозчищені подвір’я і прибудинкові території, а 4,2% - дорожньо-транспортні пригоди на вулицях міста. Інші проблеми, пов`язані зі снігопадом, турбують 9,1% опитаних, а 8,9% - важко відповісти на це запитання.

Переважна більшість городян (88,3%) вважають, що спеціальні міські служби Києва не були підготовлені до зміни погодних умов у столиці. З них 62,5% у цьому впевнені цілковито, а 25,8% дали відповідь: "швидше не підготовлені". Протилежної точки зору дотримуються тільки 5,3% респондентів. З них 4,2% зазначили, що міські служби були "швидше підготовлені" до негоди, "точно підготовлені" - 1,1%. Важко відповісти на це питання 6,4% киян.

Переважна більшість киян (90,5%) вважають, що мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ особисто несе відповідальність за заходи, спрямовані на ліквідацію сніжних завалів, розчищення доріг та організацію роботи міського транспорту. З них 67,1% респондентів упевнені, що мер Києва повністю несе таку особисту відповідальність, а 23,4% - швидше несе. Тільки 5% респондентів дотримуються протилежної точки зору. З них 3,7% вважають, що мер "швидше не несе" особисту відповідальність за заходи, що нормалізують життя міста, а 1,3% дали відповідь "повністю не несе". Важко оцінити ступінь відповідальності мера столиці в цій ситуації 4,5% опитаних.

Переважна більшість жителів столиці (92,8%) негативно оцінюють роботу мера і міської адміністрації з ліквідації сніжних завалів, розчищення доріг та організації належної роботи міського транспорту. З них відповіли, що оцінюють роботу мера і міської влади "точно погано" 72,4%, "швидше погано" - 20,4% респондентів. Тільки 5,1% киян оцінюють роботу мера і міської влади позитивно. З них вважають, що влада справляється з ліквідацією наслідків негоди "швидше добре" 3,9%, "точно добре" - 1,2% опитаних. Важко відповісти на це питання 2,1% городян.

Більшість киян (75,2%) вважають, що меру Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ варто негайно піти у відставку. Не вважають, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має піти у відставку, тільки кожен десятий житель столиці (11,2%), а 13,6% городянам важко відповісти на поставлене запитання.

Опитування проводилося в столиці з 18 по 20 грудня 2009 р. Усього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів, старше 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.

(УНІАН)