ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 грудня

Українські ЗМІ

«Дело» у матеріалі «Долар падатиме до 7,5 грн.» пише – наступного року гривню чекає ревальвація. Згідно з результатами опитування видання, курс може зміцнитися до 7,5 грн./долар.

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/dollar-budet-padat-do-7-grn-135570/

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Також «Дело» у матеріалі «Аналітичний огляд: Холоди виявили трейдерів, які під виглядом дизеля торгували пічним паливом», пише, що в роздрібному сегменті холоди, що наступили, виявили деяких нечесних на руку трейдерів. Зокрема тих, хто під виглядом дизеля торгував пічним паливом (слід визнати — доброї якості). Поки була плюсова температура, на фальсифікацію ніхто не звертав уваги, але різке похолодання розставило усе на свої місця.

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-holoda-vyjavili-trejderov-kotorye-pod-vidom-dizelja-torgovali-pechnym-toplivom-135559/

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«Дело» у публікації «2010 рік шокує світову економіку» пише – песимістичні передноворічні прогнози Saxo Bank стали вже традицією. Цього року данський банк залишився вірний собі: прогнози на 2010 рік виглядають загрозливими для всього світу.

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/2010-god-shokiruet-mirovuju-ekonomiku-135571/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Суду дали урок словесності» пише – закінчується термін укладення контрактів, які мали були бути підписані з переможцями першого в Україні аукціону з продажу доступу до експортних потужностей українських енергомереж. Утім, вчора у компанії "Укренерго" заявили, що поки ніяких договорів підписувати не збираються. Тим часом, як стало відомо виданню, учасники конкурсу провели лінгвістичну експертизу судової заборони, яка показала, що підстав для відмови від підписання договорів у держкомпанії немає. А експерти вважають, що судові тяжби між експортерами можуть коштувати Україні втрати зовнішніх ринків збуту.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1297111

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«Комерсант-Україна» у публікації «Горілка закінчилася» пише – як стало відомо виданню, алкогольна група "Союз-Віктан" припиняє свою діяльність: українська частка групи проходить процедуру банкрутства з листопада, а сьогодні до Арбітражного суду Московської області буде направлено заяву про банкрутство "дочки" в Росії. Загальний борг $170-200 млн. "Союз-Віктан" сподівається погасити, продаючи активи.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1297125

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«Комерсант-Україна» в публікації «Уряд поділиться повітрям» пише – Кабінет міністрів розробив схему держпідтримки, яка дозволить підприємствам модернізувати виробництво і скоротити викиди парникових газів. Фактично компанії зможуть одержувати устаткування для енергозбереження за рахунок передачі інвесторам надлишків вуглеводних квот держави. Але використовувати цю схему зможуть небагато компаній, оскільки за такими проектами сума модернізації досягатиме $500 млн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1297101

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Видання «Экономические известия» в публікації «Зерно підкосило долар» пише – вчора НБУ придбав 79 млн. дол. У цілому за підсумками грудня позитивне сальдо інтервенцій регулятора може скласти 300 млн. дол. На думку експертів, це стало результатом того, що «зернотрейдери працюють добре, метал заворушився. Йде торгове фінансування, експортери одержують і продають авансові платежі».

http://eizvestia.com/fin/full/4187900

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«Экономические известия» у публікації «Молоко вилилося в ціни» пишуть – тенденція зростання цін на молочні продукти, спровокована сезонним чинником і скасуванням пільг, набирає обертів. Подорожчання молока потягло за собою підвищення цін у поточному періоді, а відміна дотацій стане причиною наступного етапу подорожчання у січні.

http://eizvestia.com/markets/full/4187897

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«Газета по-киевски» у матеріалі «Як зберегти життя про запас» пише – в Україні є банки, яким всі кризи байдужі. Більш того – «вкладників» тут з кожним роком стає все більше. На «рахунках» цих банків біоматеріал – сперма, плацента і пуповинна кров.

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/22/081447.html

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«Газета по-киевски» у матеріалі «Запасаємося човнами і ковзанами» пише – погода придумала нове випробування – за прогнозами синоптиків, в Україну йде тепло. А значить, найближчими днями сніг розтане, і міста, у тому числі і столиця, «попливуть» або перетворяться на «катки».

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/22/075924.html

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Видання «Сегодня» у публікації «Відзначаємо Новий рік за містом» пише – зняти приватний будинок на Новий рік обійдеться в $350—1500.

http://www.segodnya.ua/useful/dwelling/14103070.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Ралі, імовірно, вже не буде» пише – український фондовий ринок продовжує падати, хоча свята вже не за горами. Передноворічна традиція, схоже, буде порушена. Чи активізуються торги на початку наступного року – теж питання...

https://economics.unian.net/rus/detail/30469

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Українська негода – скоріше, криза влади, аніж розгул стихії» пише – влада рапортувала – вся комунальна техніка готова до зими. Та на ділі навіть у столиці неможливо дістатися на роботу. До якого часу зима приходитиме «як сніг на голову».

https://economics.unian.net/rus/detail/30378

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» у матеріалі «Олігарх-банк» пише – партнерами російського бізнесмена Михайла Прохорова у банківському бізнесі стануть декілька підприємців із «золотої сотні» Forbes. Вони вкладуть в банк МФК $200 млн. і одержать більше 25% акцій банку, який за їх задумом, має стати лідером в обслуговуванні спроможних клієнтів.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/22/221904

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Видання «Известия» у публікації «Лукашенко отримає нафту без мит» пише – Росія готова відмінити мито на постачання нафти до Білорусії. Але тільки тої, яка використовуватиметься для випуску нафтопродуктів на внутрішньому ринку. Йдеться про 5-6 мільйонів тонн сировини на рік, заявив російський віце-прем`єр Ігор Сєчин. Це справедливо, кажуть експерти.

http://www.izvestia.ru/economic/article3136765/

(УНІАН)