Герман розповіла про свою мрію

Народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявляє, що її мрія - приватизувати радіо «Свобода».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Моя мрія була приватизувати радіо «Свобода», але боюся, що це мені не вдасться», - сказала Г.ГЕРМАН, розмірковуючи про своє майбутнє в українській журналістиці.

Так, відповідаючи на питання, чи дійсно вона вирішила повернутися в свою професію після перемоги Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах, Г.ГЕРМАН заявила: «Якщо ця перемога буде, я вважатиму, що зробила все, що могла в своєму житті... Звичайно, повернуся (у журналістику – УНІАН)».

Своє бажання вона мотивувала тим, що «незалежна журналістика сьогодні потребує незалежних людей». За словами Г.ГЕРМАН, сьогодні існує «багато тиску на журналістів з боку власників, з боку людей, які при владі і мають медіа».

Вона зазначила, що для того, щоб протистояти цьому тиску, «потрібно мати якусь вагу в житті». І додала: «Я придбала трохи цієї ваги за останні 5 років, і я її використовую для того, щоб затвердити стандарти незалежної журналістики в Україні».

Г.ГЕРМАН зізналася, що любить професію журналіста: «Я настільки люблю цю роботу, що я одержу, нарешті, величезне задоволення».

На питання, чи буде вона створювати якийсь свій медіа-ресурс, відповіла: «Я не знаю. Я спробую, може, мене хтось візьме на роботу». Потім Г.ГЕРМАН сказала, що готова працювати кореспондентом і поділилася своєю мрією про приватизацію радіо «Свобода».