Тимошенко і Янукович працюватимуть по моделі Кучми

Експерти заявляють, що нинішні кандидати в президенти України Юлія ТИМОШЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ намагатимуться відтворити ту модель управління державою, яка мала місце при президентові Леонідові КУЧМІ.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявила керівник політичних програм Українського незалежного центру політичних досліджень (УНЦПД) Світлана КОНОНЧУК, представляючи оцінки експертів позицій провідних кандидатів у президенти в ключових напрямках політичної діяльності та висновки щодо реалізації передвиборчих обіцянок.

За словами експерта, кандидатами представлено 4 схематичні пропозиції стосовно того, якою вони бачать організацію державної влади і політичної системи зокрема. Так, зазначила експерт, Петро СИМОНЕНКО ратує за повернення до держави рад – те, що мало місце при Радянському Союзі, і гарантує, що якщо стане президентом, то складе з себе ці повноваження і скасує інститут президентства і головною в країні стане Верховна Рада. Сергій ТІГІПКО та Анатолій ГРИЦЕНКО висловлюються за побудову тієї системи влади, в якій президент буде очолювати уряд, зауважила С.КОНОНЧУК.

“Можна сказати , що і ТИМОШЕНКО, і ЯНУКОВИЧ будуть прагнути відтворення тієї моделі управління, яка мала місце при Леонідові КУЧМІ. Тобто коли Президент формував уряд, впливав на його політику і мав право замінити в будь-який момент цей уряд, але не ніс спільної з цим урядом політичної відповідальності”, - сказала далі С.КОНОНЧУК.

Третій підхід, який задекларували кандидати в президенти, за її словами, це вдосконалення мішаної системи управління, яка має місце зараз. Зокрема, з такою ініціативою вийшов Віктор ЮЩЕНКО. І четверта модель – це парламентська республіка, прихильником якої є теперішній голова ВР Володимир ЛИТВИН.

“Скоріше за все, для ВР, яка буде продовжувати працювати після виборів, завдання політичної реформи, завдання пошуку моделі державної влади для України буде так само залишатися складним завданням, яким воно було й у довиборчий період”, - спрогнозувала С.КОНОНЧУК.

Керівник програм розвитку громадянського суспільства Юлія ТИЩЕНКО повідомила, що на думку експертів, переважно політичні пропозиції, що даються кандидатами на виборах 2010 р., містяться в популістській площині. За її словами, здебільшого в програмах та виступах кандидатів - намагання говорити про те, про що хочуть почути переважна кількість українців. “Фактично в програмах не визначаються якісь конкретні наслідки тих чи інших рішень ні у сфері протидії корупції, ні в соціальній політиці, ні в розвитку громадянського суспільства. Здебільшого, це все ж таки риторика”, - сказала Ю.ТИЩЕНКО.

У свою чергу С.КОНОНЧУК також підкреслила, максимум-завдання, яке кандидати в президенти ставлять зараз перед собою - це сформувати ті пропозиції для різних електоральних груп, які дозволять утримати ці електоральні групи і розширити їх.

Експерти радять виборцям при обранні кандидата, якого вважають гідним стати президентом, звернути увагу не тільки на те, що він пропонує, а й на те, як він зможе і планує реалізувати озвучені пропозиції та обіцянки.

“Хотілось би закликати наших виборців максимально раціонально оцінювати те, що вони чують, бо час балачок для України закінчився років 10 назад. І весь цей час політики під час виборчих кампаній вправляються в дотепності, випробовують один на одному навики своїх силових прийомів, розповідають про різні подробиці життя один одного. Але те, чого ми очікуємо від них і те заради чого ми ще продовжуємо ходити на вибори – це абсолютно раціональних пропозицій, абсолютно зрозумілих механізмів розвитку держави в різних сферах. Час популізму на нашому поколінні, я вважаю, має бути завершено”, - зазначила С.КОНОНЧУК.