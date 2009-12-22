В Україні буде новий прем’єр з євпропейським направленням

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що невдовзі в країні з’явиться новий прем’єр-міністр, який провадитиме європейську політику, політику реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час офіційної церемонії з нагоди Дня працівників дипломатичної служби в Міністерстві закордонних справ.

«Я переконаний, ми будемо мати той український уряд, і того українського прем’єра, який буде проводити таку політику. І це буде незабаром», - наголосив Президент.

Він порівняв виклик, який постане перед нацією в січні 2010 року, з національним референдумом, проведеним у грудні 1991 року, коли кожен мав відповісти, чи повертатиметься Україна у минуле, чи матиме незалежне майбутнє.

В.ЮЩЕНКО високо оцінив роботу української дипломатичної служби.

«Це свято є святом поваги України до своїх дипломатів. У цей день віддаємо шану тим, хто у надзвичайно важких умовах створював українську незалежну дипломатію на початку ХХ століття. Вшановуємо тих, хто відродив і продовжив справу розбудови національної дипломатії, хто з перших годин здобуття Українською державою державної незалежності з великим ентузіазмом поринув у важку роботу з її міжнародного визнання. Найвищої подяки заслуговує кожний, хто продовжує цю справу сьогодні, зміцнюючи міжнародний авторитет нашої держави, її позиції на світовій арені», - сказав Президент.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, він подякував кожному міністрові, який очолював дипломатичне відомство України, – Анатолію ЗЛЕНКУ, Геннадію УДОВЕНКУ, Борисові ТАРАСЮКУ, Костянтину ГРИЩЕНКУ, Арсенію ЯЦЕНЮКУ, Володимиру ОГРИЗКУ та Петру ПОРОШЕНКУ.

«Велику вдячність адресую всьому колективові Міністерства закордонних справ України, що у непростих внутрішніх і зовнішніх умовах, за багатомісячної відсутності міністра закордонних справ проявив згуртованість, найкращі професійні якості, працював якісно й ініціативно», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Від імені Української держави він висловив глибоку вдячність кожному дипломату, кожному з тих, хто творив історію української дипломатії. «Мені дуже приємно, що в цей святковий день, підбиваючи підсумки року, ми можемо бути задоволені. Рік, що вже добігає свого кінця, був цікавий, непростий, успішний. Від самого початку року і до самого його закінчення ми були змушені працювати в умовах, що наближалися до екстремальних», - констатував Президент.

Він нагадав події січня, коли проти України була розв’язана фактично інформаційно-пропагандистська «газова» війна. «Я пишаюся тим, що українська дипломатія, будучи довгий час без керівника, потрапивши під внутрішній політичний тиск, не просто вистояла, але досягла в цих умовах дуже і дуже вагомих здобутків», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що українську дипломатію завжди вирізняла активна і смілива громадянська позиція. «Я згадую 1991-1992 роки, коли лише створювалася дипломатична служба молодої незалежної держави. Я згадую 2004 рік, коли і молодь, і досвідчені дипломати були одностайні у своїй громадянській принциповості і відданості державності і демократії. У 1991-му ми здобули нашу незалежність. У 2004-му ми відстояли її, відстояли власне Україну. Шанс, народжений у ті дні, ми використаємо заради нашої держави і наших співгромадян. Я повністю в цьому переконаний», - сказав він.