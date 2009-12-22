ПР, КПУ і Президент ініціюють припинення роботи ВР до виборів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що Партія регіонів, КПУ і Президент Віктор ЮЩЕНКО ініціюють припинення роботи парламенту до виборів глави держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні під час брифінгу у парламенті, коментуючи останні події у ВР.

«Ми зараз знаходимось у цікавій ситуації: багато політиків і політичних партій для себе вже визначили, чим завершиться президентська кампанія. І в такому випадку Верховна Рада не потрібна для проведення і завершення президентської виборчої кампанії», - сказав він.

М.ТОМЕНКО нагадав, що сьогодні без проекту постанови, без розгляду комітетом та обговорення з’явилася несподівана ініціатива закрити роботу Верховної Ради до завершення президентської виборчої кампанії. «Це не випадкова ініціатива, оскільки цілком зрозуміло, що на сьогоднішній день стратегії виборчої кампанії багатьох кандидатів у президенти синхронізовані і ведуться спільно, а ті ключові сили, що голосували за закриття парламенту, очевидно знають, що їх кандидати про це домовилися», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що за проект постанови «Про внесення змін до календарного плану 5 сесії 6 скликання», якою передбачалося завершити роботу парламенту сьогодні і продовжити її після першого туру президентської виборчої кампанії, голосували Партія регіонів, Комуністична партія та пропрезидентська частина фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Водночас М.ТОМЕНКО заявив, що існує вірогідність повернення до розгляду цього питання, за яке першого разу проголосувало 207 народних депутатів.

Під час брифінгу М.ТОМЕНКО також висловив переконання, що на сьогодні є очевидним, що команди діючого Президента Віктора ЮЩЕНКА та лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА для себе визначили, як вони діють після першого туру виборів. «Тому цілком зрозуміло, чого ми щоденно в прямому ефірі слухаємо години ненависті кандидата у президенти Віктора ЮЩЕНКА до уряду і Юлії ТИМОШЕНКО», - наголосив він.

На думку М.ТОМЕНКА, на сьогодні стратегія основних команд є такою: в першому турі «всі проти ТИМОШЕНКО», а в другому В.ЮЩЕНКО та його прихильники закличуть голосувати «проти всіх». «Таким чином ми отримуємо ще одного кандидата в президенти. В першому турі такого собі «Віктора ПротиТимошенко», а в другому «Віктора Противсіх», - сказав він.

Віце-спікер наголосив, що команда В.ЯНУКОВИЧА вважає такий підхід своєрідною запорукою своєї перемоги, оскільки переконана, що заклик Президента голосувати проти всіх у другому турі не дасть можливості змобілізувати електорат Ю.ТИМОШЕНКО, що дасть можливість В.ЯНУКОВИЧУ стати Президентом.

Заступник голови ВР також зауважив, що, виходячи з такої стратегії можна допустити, що між першим і другим туром з’явиться нова коаліція для того, щоб застерегти ці домовленості. «Цей план розписаний у деталях, а тому нема нічого дивного, що команда ЮЩЕНКА забула про критику В.ЯНУКОВИЧА, а команда ЯНУКОВИЧА про В.ЮЩЕНКА», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також назвав неприпустимим той факт, що В.ЮЩЕНКО, як кандидат у президенти, використовує державний телеканал для критики уряду. «Не може кандидат у президенти дві години за державні кошти такі політично-ненависницькі ефіри проводити. Коли Президент приходить на ефір, він повинен говорити про те, що робити для країни, а не як боротися з Юлією ТИМОШЕНКО», - сказав віце-спікер.

На завершення М.ТОМЕНКО наголосив, що фракція БЮТ, більшість НУ-НС та фракція Блоку Литвина не голосуватимуть за рішення внести зміни до календарного плану 5-ї сесії 6-го скликання, «бо тоді треба прийняти рішення, щоб заборонити діяльність парламенту до того моменту, поки Віктор ЮЩЕНКО з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ не переможуть Юлію ТИМОШЕНКО». Він також висловив сподівання, що «цей тиждень, як і передбачено законодавством, ми попрацюємо і попрацюємо ефективно».