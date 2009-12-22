Ющенко: Тимошенко відмовиться від європейського курсу країни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що у разі перемоги на президентських виборах прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відмовиться від європейського курсу країни.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив, виступаючи з лекцією про міжнародне становище України перед викладачами та студентами Київського інституту міжнародних відносин.

За словами глави держави, це ж стосується й перемоги на президентських виборах лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА.

В.ЮЩЕНКО повторив свою тезу про те, що президентські вибори у січні 2010 року будуть своєрідним референдумом щодо подальшого курсу держави.

«Які загрози після січня, якщо буде цей дует, я прокоментую з трьох-чотирьох позицій. Переконаний, що першим рішенням буде відмова від європейського, зокрема, євроатлантичного курсу. Більше того, я вас запевняю, перший референдум, який проведе ТИМОШЕНКО, – про невступ України до НАТО, а бюлетені буде розписувати Віктор МЕДВЕДЧУК», - сказав Президент, висловивши переконання, що це буде зміною національного курсу та зрада національних інтересів.

Також В.ЮЩЕНКО висловив сумнів у тому, що Ю.ТИМОШЕНКО ухвалить рішення про виведення з України Чорноморського флоту Російської Федерації після 2017 року, що передбачає українська Конституція.

Крім того, В.ЮЩЕНКО прогнозує, що через Ю.ТИМОШЕНКО Україна може втратити газотранспортну систему. «Немає сумніву, що та угода, яку ТИМОШЕНКО підписала у січні (газові контракти з Росією – УНІАН), - це угода капітуляції», - сказав він. За словами В.ЮЩЕНКА, втрата ГТС - це зрада національної стабільності та суверенітету.

Крім того, він переконаний, що прем’єр ніколи не запустить нафтопровід «Одеса-Броди» в проектному - аверсному режимі. «Це геополітичні питання, це питання, якщо вони будуть здані, – це втрата сьогоднішнього курсу. Тут гадайте самі, що перше буде, що друге. Але тут площадка для того, щоб розвернути курс країни на 180 градусів і повернутися назад – це річ дуже очевидна. В мене немає сумніву», - підкреслив він.

В.ЮЩЕНКО закликав присутніх на лекції захищати нинішній європейський, демократичний курс. «Помилка січня 2010 року може коштувати Україні не просто зміни курсу, ціна може бути набагато більшою – це втрата нашого суверенітету», - підкреслив глава держави.

Він закликав не голосувати за Ю.ТИМОШЕНКО і висловив переконаність у своїй перемозі на виборах Президента.

«Я скажу вам, чому я переконаний (у своїй перемозі - УНІАН), тому що я переконаний у вас, я добре знаю, що вам потрібно, – бо вам не рабство потрібно, не вчорашній день, бо ви європейці. Вас ніхто не поверне назад. Вона не переможе. Бо якщо вона переможе - кожний з вас програє, бо вона - це є катастрофа, вона - це є криза. Це сама коротка назва – криза, і тому бійтеся як вогню альянсу, оцієї кореспондентської парочки (Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН), бо ви є європейці», - наголосив Президент.

Він висловив переконання, що після його перемоги на виборах будуть внесені зміни до Конституції, відбудуться дострокові вибори до парламенту, вибори до місцевих рад, після чого якість влади суттєво покращиться.