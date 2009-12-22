Світова економічна криза тільки починається

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО наголошує на необхідності консолідації сильної української влади в умовах світової економічної кризи, яка тільки починається.

«Світова економічна криза не завершується. Насправді вона тільки починається, хоча лідери повідних західних держав бояться це визнати», - заявив політик під час лекції у Білоцерківському державному аграрному університеті, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

За його словами, зараз наступив світовий дефолт, тобто неспроможність сплатити по боргах.

«Як у лихоманці, керівники провідних західних держав намагаються якимось чином врятувати свої економіки, втримати валюти на плаву, друкуючи гроші або підтримуючи свої економіки траншами в обсязі трильйонів доларів та мільярдів євро. Але загальний борг, створений махінаціями за останні роки і навіть десятиріччя, вимірюється у квадрильйонах, - констатував кандидат у президенти. – Це борг, який не можна просто списати або сказати, що це борг лише мільярдерів, адже в ігри на ринках гралися і державні фінансові організації, і пенсійні фонди, і страхові компанії».

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що за підрахунками вчених для того, щоб впоратися з такими боргами усій планеті потрібно 7,5 років лише працювати і нічого не споживати.

Кандидат у президенти переконаний, що лише вприскування грошей в економіку не допоможе, потрібно чесно поставити діагноз, щоб потім знайти шляхи виходу з кризи.

«Такий діагноз поставити складно, адже для цього потрібно буде визнати, що найсильніші економіки світу не спроможні підтвердити свій статус. Найсильніші валюти показали свою слабкість», - зазначив політик.

Він підкреслив, що американській економіці зараз вигідно обвалити долар, щоб зменшити борг, якій тяжіє над Сполученими Штатами. «Але США цього не дозволяють зробити інші держави, в першу чергу Китай, Росія та країни Європи, які вклали свої кошти в американську економіку і сьогодні домовляються між собою, чи обвалювати власні валюти», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, висока взаємна залежність і крихкий баланс сьогодні тримаються лише на переговорах, не маючи ніякого економічного підґрунтя.

«За цих умов дуже важливо не допустити, щоб з цими світовими боргами розрахувалися за рахунок України так, як свого часу зробили в Бразилії та Аргентині, забравши значну кількість земель. Для цього Україні потрібна сильна своєю консолідацією і баченням інтересів країни влада, а також ефективна політика випередження, чого зараз, на жаль, немає», - переконаний кандидат у президенти.

На переконання А.ГРИЦЕНКА, «якщо подивитися стенограми розмов перших осіб держави з іноземними партнерами, то мова йтиме про те, хто кого перший зрадив, коли будуть вибори, є чи немає коаліції».

«Зараз важливо ставити абсолютно інші питання, які визначатимуть можливість України використати свої стратегічні переваги і втриматися в цьому складному світі», - підкреслив він.