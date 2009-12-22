ВР не погодилася розглянути зміни до закону про вибори президента

Верховна Рада України не підтримала пропозицію розглянути сьогодні зміни до закону про вибори Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 213 (при необхідних 226 – УНІАН) з 436 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

На розгляді вищезазначеного законопроекту наполягала фракція БЮТ. Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який головує на засіданні парламенту, «маніпулює залом, маніпулює питаннями».

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що перед цим О.ЛАВРИНОВИЧ поставив на голосування питання щодо внесення змін до календарного плану роботи ВР, хоча відповідний проект постанови не розглядався у комітетах.

Звертаючись до О.ЛАВРИНОВИЧА, А.КОЖЕМ’ЯКІН сказав: «Ви просто насміхаєтеся над регламентом і Верховною Радою України».

Після цього О.ЛАВРИНОВИЧ поставив на голосування питання щодо розгляду сьогодні змін до закону про вибори Президента, але ця пропозиція не набрала необхідної кількості голосів депутатів. Не голосували фракції Партії регіонів, КПУ та частково фракція “Наша Україна – Народна самооборона”.