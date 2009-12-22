Кандидат на пост Президента, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає неприпустимою зовнішню підтримку кандидатів на пост глави Української держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час прямої телефонної лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине».

«Досвід ЮЩЕНКА і ЯНУКОВИЧА говорить про те, що треба розраховувати під час президентської кампанії виключно на підтримку українського народу, розраховувати виключно на підтримку громадян України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр вважає неприпустимим для кандидата у президенти брати на себе певні зобов’язання у відповідь на підтримку інших країн.

«Неприпустимо для кандидата у президенти брати будь-які зобов’язання, які так чи інакше можуть суперечити національним інтересам нашої держави. Тому підтримка будь-якої країни під час президентських виборів для кандидатів у президенти є не тільки неприпустимою, але й протиприродною», - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО сподівається, що президентські вибори в Україні відбуватимуться на чесних, прозорих та демократичних засадах.