У Києві на карантин закрились 18 шкіл

Станом на 22 грудня 2009 року у зв’язку з підвищенням захворюваності серед школярів на грип та ГРВІ у 18 столичних загальноосвітніх навчальних закладах застосовані обмежувальні заходи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

На сьогоднішній день, рішенням головних державних санітарних лікарів районів та районних управлінь освіти, карантин оголошено у 18 школах, що становить 3,6% від загальної кількості навчальних закладів міста, зазначили у КМДА.

За даними прес-служби, у школах, які продовжують навчання, посилені профілактичні заходи: застосовується регулярне вологе прибирання з використанням антисептичних засобів, провітрювання тощо. Крім того, проводяться рейдові перевірки щодо дотримання протиепідемічного режиму, здійснюється моніторинг стану здоров’я дітей. Обмежено проведення масових заходів та доступ сторонніх осіб до закладів освіти. Активно проводиться санітарно-просвітницька робота з питань профілактики грипу та ГРВІ. Медичні кабінети навчальних закладів забезпечені необхідною кількістю марлевих пов’язок та медичних препаратів для надання медичної допомоги дітям та персоналу.