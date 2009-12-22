Головне на 22 грудня

Хроніка дня

***

Бюджет: Ющенко підписав зміни до держбюджету-2009

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет України на 2009 рік” (щодо погашення заборгованості шахт за спожиту електроенергію).

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 16 грудня.

Ним передбачено змінити цільове призначення залишку невикористаних у 2008 році коштів спеціального фонду державного бюджету в обсягу 260 млн. 473,6 тис. грн., що надійшли від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, та забезпечити оплату шахтами 3-ї групи (шахти, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації) поточного споживання та погашення заборгованості за електроенергію за рахунок цих коштів.

Як зазначено у пояснювальній записці, за рахунок зазначеного джерела частково може бути вирішена проблема погашення взаємної заборгованості у вищевказаному обсязі між підприємствами Мінпаливенерго та Мінвуглепрому шляхом проведення розрахунків за електричну енергію, спожиту в минулих періодах, та за вугільну продукцію, отриману в минулих періодах, за схемою, учасниками якої є: вугільні підприємства, що фінансуються з державного бюджету; енергопостачальники за регульованим тарифом; ДП "Енергоринок"; енергогенеруючі компанії ТЕС; державне підприємство "Вугілля України", що поставляє вугільну продукцію; вуглевидобувні підприємства, які використовують зазначені кошти для погашення заборгованості з виплати зарплати шахтарям.

Як відомо, відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України, не пізніше 31 грудня або в останній день іншого бюджетного періоду Державне казначейство України закриває усі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді та на кінець бюджетного періоду зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їхнього цільового призначення.

Земельний ринок: ВР продовжила мораторій на продаж землі с/г призначення

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України» (щодо терміну на продаж земельних ділянок).

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 344 із 432 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом продовжено термін заборони внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств до 1 січня 2012 року.

Також документом установлюється, що купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб, а також купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб запроваджується з 1 січня 2012 року за умови набрання чинності законами України про Державний земельний кадастр та про ринок земель, визначивши особливості обігу земель державної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва.

Водночас народні депутати у своїх виступах наголошували, що даний закон необов’язково ухвалювати, оскільки в нині чинному законодавстві передбачено, що продаж земель сільськогосподарського призначення можливий лише за умови набуття чинності законами України про Державний земельний кадастр та про ринок земель, які визначать особливості обігу земель державної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва.

Даним законом передбачено, що навіть у разі ухвалення законів про Державний земельний кадастр та про ринок земель продаж землі буде заборонено до 1 січня 2012 року.

Епідемія: Президент підписав "протигрипозний" закон

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав про виділення 608 млн. грн. на боротьбу з грипом.

Текст документу обнародувано на офіційному сайті глави держави.

Також Президент направив на адресу прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО листа, в якому наполягає на необхідності проведення консультацій Національного банку України та уряду щодо виконання законів про використання перевищення доходів НБУ над його кошторисними видатками.

У документі нагадується, що 15 грудня 2009 року Верховна Рада України прийняла закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» № 1758-VI, яким передбачено фінансування за рахунок перевищення доходів Національного банку України над його видатками заходів із запобігання поширенню та лікування грипу типу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань.

При цьому глава держави вкотре наголосив, що виступає категорично проти емісійного фінансування видатків державного бюджету. «Саме тому я звернувся до Конституційного Суду України щодо визначення конституційності аналогічного Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» від 21 серпня 2009 року № 1608-VІ, відповідно до якого Національний банк України мав перерахувати до державного бюджету неіснуючі 9,8 млрд. гривень. На нереальності такого прогнозу наполягав і сам Національний банк України», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Однак з огляду на затвердження Радою Національного банку України перевищення його доходів над видатками у сумі 608,2 млн. грн., він вважає за можливе підписати закон України № 175 8-VI щодо запобігання поширенню грипу.

Водночас Президент наголошує на низці ризиків щодо застосування цього закону на практиці.

По-перше, зауважив він, на сьогодні чинними є два закони щодо використання перевищення доходів НБУ над його кошторисними видатками на загальну суму, що перевищує затверджені Радою Національного банку прогнози у декілька разів. Відтак, спрямування цих коштів на найбільш важливі напрями державних видатків потребує негайного узгодження з Кабінетом міністрів України їх розподілу.

По-друге, обидва згаданих вище закони передбачають цільове використання отриманих бюджетом від Національного банку України коштів, зазначив Президент.

«Разом з тим існуюча практика використання урядом коштів на передбачені згаданими законами напрями свідчить про те, що мають місце випадки нецільового або неповного використання отриманих коштів», - нагадав В.ЮЩЕНКО.

Він навів приклад, коли з цільового розміщення трирічних ОВДП для фінансування заходів підготовки до Євро-2012 у 383,5 млн. грн. цільовим чином було використано лише 200,0 млн. грн. Також не використано за затвердженими напрямами понад 177 млн. грн. із 550 млн. грн. резервного фонду, виділених рішеннями уряду від 28 квітня та 30 жовтня 2009 року для проведення першочергових заходів з недопущення, а після того - подолання поширення захворювання, викликаного вірусом грипу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09, та гострих респіраторних захворювань.

Крім того, забезпечення цільового використання коштів ускладнюється необхідністю прийняття цілої низки рішень уряду, зокрема, які стосуються проведення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти без застосування тендерних процедур, попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що будуть поставлені, виконані, надані протягом наступного бюджетного періоду, наголосив Президент.

З урахуванням викладеного він наполягає на необхідності проведення консультацій Національного банку України та уряду щодо виконання законів про використання перевищення доходів НБУ над його кошторисними видатками. За результатами цих консультацій має бути вироблено порядок спрямування коштів їх кінцевим одержувачам із суворим дотриманням їх цільового використання.

Про результати проведеної роботи Президент просить доповісти особисто протягом 5 днів.

ПЕК: «Нафтогаз» і «Газпром» домовилися про відтермінування оплати за газ

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» домовилися перенести крайній термін оплати за поставлений в Україну в грудні газ з 7 на 11 січня.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками зустрічі голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ сьогодні в Москві.

«Сторони обговорили питання, пов`язані з оплатою «Нафтогазом України» поставок російського газу. Враховуючи неробочі святкові дні, досягнуто домовленості про перенесення дати оплати грудневих поставок з 7 на 11 січня 2010 року», - говориться в повідомленні.

На зустрічі також обговорювалися питання, пов`язані з обсягами поставок і транзиту газу в першому кварталі 2010 року. Проте конкретні цифри не називаються.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Досі Україна своєчасно і в повному обсягу розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.

«Укренерго» реалізувало 250 МВт Бурштинського перетину на січень

НЕК «Укренерго» реалізувала на аукціоні за надання доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж України для експорту електроенергії на період з 1 по 31 січня 250 МВт перетину так званого «Бурштинського енергоострову» за 8 млн. 109,380 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішні торги заявки надійшли тільки на чотири лоти «Бурштинського енергоострову». У торгах брали участь ТОВ «Східенерго» (ДТЕК), держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», а також ВАТ «Західенерго», яке фактично не брало активної участі у торгах. Лоти 5-19 на перетин з Росією, Молдовою і Польщею було знято з торгів.

За підсумками аукціону ТОВ «Східенерго» придбало, зокрема, право доступу до перетину 100 МВт (гарантований доступ) за 3 млн. 563,752 тис. грн. Інші три лоти сумарним обсягом 150 МВт, з яких гарантований доступ буде забезпечено тільки до 50 МВт, придбало ДПЗД «Укрінтеренерго» за 4 млн. 545,628 тис. грн.

Під час торгів ціна лотів зросла в 1,9-2,6 рази.

Як повідомляв УНІАН, НЕК «Укренерго» виставила на місячний січневий аукціон з експорту електроенергії 22 грудня 250 МВт пропускної спроможності так званого «Бурштинського енергоострову», який працює у синхронному режимі з UCTE і з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини та Угорщини.

Перетин «Бурштинського енергоострову» розбито на 4 нерівні лоти: один на 100 МВт і три по 50 МВт. При цьому послуги з доступу тільки до 100 МВт перетину гарантуються компанією у повному обсягу протягом всього січня. Інші три лоти по 50 МВт не гарантуються системним оператором, що означає, що вони можуть бути скориговані «Укренерго» в оперативному порядку при виникненні аварійних ситуацій або у разі зміни балансу потужності в Об`єднаній енергосистемі України. Стартова ціна лотів з «Бурштинського енергоострову» коливається в межах від 681,876 тис. грн. до 1 млн. 363,752 тис. грн.

Окрім того, на аукціон було виставлено пропускну спроможність перетину з Польщею «Добротвірська ТЕС – Замость (Польща)» двома негарантованими лотами 135 і 80 МВт. Початкова вартість лотів – 1,841 млн. грн. і 1,091 млн. грн., відповідно.

Крім того, «Укренерго» виставило на торги чотири лоти сумарним обсягом 250 МВт у напрямі на Молдову і дев`ять лотів загальним обсягом 1600 МВт у напрямі на Росію.

Водночас, «Укренерго» вирішило не виставляти на січневий аукціон експортний перетин у напрямі на Білорусь, по якому на даний час у рамках міждержавної угоди здійснюється експорт електроенергії державним підприємством «Укрінтеренерго», яке пролонгувало експортний контракт з «Беленерго» на 2010 рік. Проте нагадаємо, що на річний аукціон «Укренерго» виставляло білоруський перетин обсягом 175 МВт, але воно не зацікавило учасників торгів.

Суд переніс розгляд передачі газових мереж

Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням від 21 грудня оголосив перерву в підготовчому засіданні до 10.00 24 грудня у справі про визнання недійсною постанови уряду №775 від 10 червня 2009 р. про передачу державних газорозподільних мереж дочірньому підприємству «Нафтогазмережі» НАК «Нафтогаз України».

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в «Нафтогазі».

За інформацією співбесідника агентства, суд залучив Міністерство палива і енергетики та НАК «Нафтогаз України» як третіх осіб до цієї справи.

Позивачами у справі проти Кабінету міністрів і Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) виступають ВАТ «Вінницягаз», ВАТ «Дніпропетровськгаз» і ВАТ «Миколаєвгаз».

Як повідомлялося, на 31 грудня 2009 року запланована передача газових мереж державної форми власності Дніпропетровської, Миколаївської, Закарпатської і Львівської областей від газорозподільчих компаній на баланс ДП «Нафтогазмережі».

Раніше НАК «Нафтогаз України» заявила про прийняття на баланс державного майна ВАТ «Вінницягаз» з подальшою передачею «Нафтогазмережам».

НАК «Нафтогаз України» на початку серпня 2009 року на виконання відповідного рішення уряду України завершила створення дочірнього підприємства «Нафтогазмережі», в управління якого буде передано державні газорозподільчі мережі, що експлуатуються в даний час міськ- і облгазами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю постановою (№775 від 10 червня 2009 р.) передав на баланс дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України" державні газорозподільні мережі 43 регіональних газопостачальних компаній (обл- і міськгази).

«Енергоатом» залучив 50 млн. дол. кредиту

НАЕК «Енергоатом» залучив 50 млн. дол. кредиту у ЗАТ «Альфа-Банк» для розрахунків з ВАТ «ТВЕЛ» (Росія) за поставлене в 2009 році свіже ядерне паливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

За його словами, кошти кредиту будуть використані для скорочення відставання в графіку розрахунків з російським контрагентом.

Водночас Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ зазначив, що український атомний оператор на сьогодні не має заборгованості перед ВАТ «ТВЕЛ» за поставки палива. Через дефіцитний енерготариф «Енергоатом» попросив «ТВЕЛ» скоригувати первинний графік поставок палива і розрахунків за нього.

Також Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ зазначив, що через дефіцитний тариф і скорочення вироблення в умовах економічного спаду фінансовий дисбаланс компанії за підсумками 2009 року може досягти близько 2,5 млрд. грн. Тільки внаслідок недовироблення втрати компанії становитимуть близько 850 млн. грн.

У зв`язку з цим Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ не виключає, що НАЕК «Енергоатом» може звернутися до адміністративного суду з позовом до Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), яка, незважаючи на вимоги змін до законодавства, що набули чинності, а також видання низки інших нормативних актів, досі не переглянула тариф компанії на відпущення електроенергії з урахуванням падіння курсу гривні по відношенню до долара, збільшення розміру відрахувань з екологічного збору, а також зобов`язань перед ДП «СхідГЗК» в рамках формування резерву ядерного палива.

«Наші юристи в даний час відпрацьовують це питання. Є доручення прем`єр-міністра щодо включення до тарифу низки витрат, але воно не виконується», – сказав він.

За словами Ю.НЕДАШКОВСЬКОГО, компанія має намір просити суд зобов`язати НКРЕ забезпечити виконання доручення уряду.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Росія і Туркменія відновлять поставки туркменського газу Росія і Туркменія домовилися про відновлення в період з 1 по 10 січня 2010 року поставок туркменського газу в обсягу до 30 млрд. куб. м щорічно, передає РІА "Новости".

Відповідну зміну і доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу (від 10 квітня 2003 року) у понеділок, 21 грудня, в Ашхабаді підписали заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ і голова державного концерну Туркменії «Туркменгаз» Нури МУХАММЕДОВ.

Документи було підписано у присутності президентів Росії і Туркменістану Дмитра МЕДВЕДЄВА і Гурбангули БЕРДИМУХАММЕДОВА.

«Ці документи визначають всі умови відновлення поставок, а також їх обсяги, ціни і режими», - повідомив журналістам О.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, документи передбачають відновлення поставок газу «з 1 січня, або не пізніше 10 січня 2010 року» в обсягу до 30 млрд. куб. м на рік.

«Перший раз в історії російсько-туркменських відносин у газовій сфері поставки газу здійснюватимуться на основі формули ціни, що повністю відповідає умовам європейського газового ринку», - зазначив О.МЕДВЕДЄВ.

Крім того, президенти Росії й Туркменії підписали угоду між двома країнами про розширення стратегічної співпраці в галузі енергетики і машинобудування.

Як повідомив журналістам віце-прем`єр РФ Ігор СЕЧИН, документ «передбачає розширення співпраці у стратегічних сферах економіки».

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 квітня 2009 року на ділянці газопроводу "Середня Азія-Центр-4" стався вибух. Відповідальність за нього Туркменія поклала на "Газпром", який, нібито без попередження, різко скоротив відбір газу. Пошкоджену ділянку газопроводу було повністю відновлено, проте експорт газу по ньому не поновився, оскільки Росія і Туркменія не змогли узгодити умови поставок.

Фінанси: Євросоюз може надати Україні фінансову допомогу Євросоюз може надати Україні фінансову допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО у Києві заявив президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК.

«В рамках наших взаємних відносин існує можливість надання мікрофінансової допомоги з боку ЄС», - сказав Є.БУЗЕК. За його словами, це питання може вирішити саме Європарламент.

Банки: Кабмін завтра планує розглянути питання щодо банку «Надра»

Кабінет міністрів України на завтрашньому засіданні планує розглянути питання банку «Надра».

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

Як повідомляв УНІАН, банк «Надра» 24 листопада п.р. домовився з кредиторами і підписав відповідні документи про умови реструктуризації єврооблігацій на суму 175 млн. дол. У результаті переговорів банку з ключовими утримувачами єврооблігацій було досягнуто домовленості про умови і терміни проведення реструктуризації.

Загальний обсяг зовнішніх зобов`язань банку «Надра» становить близько 830 млн. грн.

12 грудня під час зустрічі з вкладниками «Родовід Банку» прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що банк «Надра» не буде націоналізовано, а кошти його вкладників буде переказано до «Родовід Банку».

Довідка УНІАН. ВАТ КБ «Надра» почало свою діяльність у жовтні 1993 року.

Активи банку на 1 жовтня 2009 року становили 25,893 млрд. грн., зобов`язання – 25,392 млрд. грн., власний капітал – 500,571 млн. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

За підсумками 9 міс. 2009 року «Надра Банк» одержав збитки у розмірі 1,34 млрд. грн.

Найбільшими акціонерами банку «Надра» станом на 1 липня 2009 року були компанії «Novartik Trading Limited» (60,9967%) і «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

У банку «Надра» з 10 лютого 2009 року введено тимчасову адміністрацію.

НБУ вивів тимчасову адміністрацію з банку «Національний кредит»

Національний банк України учора, 21 грудня, вивів тимчасову адміністрацію з банку «Національний кредит».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила інвестор і власник банку Олена КОЛОС.

Окрім того, як повідомив голова правління банку Павло ПАЩЕНКО, на сьогодні вже сформовано Наглядову раду і Правління банку. У складі Наглядової ради на сьогодні 6 членів, голова Наглядової ради – Андрій ЛАВРЕЙ.

Правління банку на сьогодні складається з трьох членів – голова Правління П.ПАЩЕНКО, заступники – Тетяна ГЕЙКО і Людмила ОНІЩУК. Крім того, зараз у НБУ узгоджується член Правління з фінмоніторингу – Сергій ГОЛУБЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2008 р. Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в АКБ "Національний кредит" (м. Київ).

31 серпня 2009 під час операції з викупу акцій додаткової емісії банк «Національний кредит» оголосив інвестора – Андрій ОНІСТРАТ, який раніше керував київським обласним філіалом АКБ «Укрсоцбанк». НБУ надав інвестору дозвіл на придбання участі в ПАТ «Банк Національний кредит» у розмірі 28 млн. грн. А.ОНІСТРАТ викупив 112 тис. штук простих іменних акцій номіналом 250 грн. на загальну суму 28 млн. грн.

Довідка УНІАН. АКБ «Національний кредит» створено у 1996 році, на сьогодні входить до групи невеликих банків.

А.ОНІСТРАТ на сьогодні володіє 94% акцій банку.

«Укргазбанк» закрив 83 підрозділи ПАТ АБ «Укргазбанк» скоротило свою регіональну мережу з 360 до 277 структурних підрозділів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова правління «Укргазбанку» Олександр МОРОЗОВ.

«Наша мережа мала більш як 360 відділень. Зараз вона оптимізована до 277 відділень», – сказав він. При цьому О.МОРОЗОВ зазначив, що наступного року банк не має наміру активно збільшувати свою мережу, а відкриватися відділення будуть «як виняток» для зручності обслуговування окремих клієнтів.

Також голова правління банку повідомив, що Національний банк України вже дозволив «Укргазбанку» проводити кредитні операції. За його словами, зараз готуються кредитні проекти з ДК «Укргазвидобування» і ДК «Укртрансгаз», двома залізницями і «Енергоатомом». Проте він не уточнив суми і деталі цих проектів.

Довідка УНІАН. ПАТ АБ «Укргазбанк» (Київ) створене в 1993 році й сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 жовтня ц.р. активи банку становили 12,941 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 9,283 млрд. грн., зобов`язання – 10,169 млрд. грн.

Статутний капітал банку за січень-вересень ц.р. збільшився за рахунок докапіталізації за участю держави більш як у 5 разів – до 3,8 млрд. грн., власний капітал – майже в 2 рази – до 2,772 млрд. грн.

За 9 місяців ц.р. «Укргазбанк» одержав збиток 1,8 млрд. грн. проти 128 млн. грн. прибутку в січні-вересні 2008 року.

У першому півріччі ц.р. збиток банку становив 76,419 млн. грн., прибуток за 2008 рік був на рівні 204 млн. грн.

За результатами докапіталізації «Укргазбанку» за участю держави з 16 липня 2009 року Міністерство фінансів України стало власником 81,5789% акцій банку.

Транспорт: «Укрзалізниця» просить РЖД зменшити тарифи «Укрзалізниця» просить Російські залізниці (РЖД) зменшити тарифи на перевезення російських вантажів через Україну до рівня внутрішньоросійських.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, виступаючи в Києві на спільній нараді українських і російських залізниць щодо підвищення якості транспортних послуг, заступник генерального директора «Укрзалізниці» Віктор ЧОРНИЙ.

«З метою формування узгодженої конкурентної політики і забезпечення рівного доступу до послуг нам як природним монополіям ми також просимо російську сторону надати можливість у напрямі українських портів і сухопутних прикордонних переходів надати рівень залізничних тарифів на рівні внутрішніх російських», – сказав він.

Як пояснив журналістам начальник управління зовнішніх зв`язків «Укрзалізниці» Ігор МАТВІЇВ, такі ініціативи озвучуються «Укрзалізницею» давно через різницю в тарифах. «Що стосується саме російських вантажів, то у них є істотна різниця в тарифах. Тобто, якщо вантажі йдуть на портові станції Росії, там використовується внутрішній російський тариф, а коли йдуть на прикордонні країни – Україна, Прибалтика – там встановлюються інші тарифи, вони відрізняються у великий бік десь в 1,5-1,8 разу, залежно від виду вантажу, від внутрішньоросійських тарифів», – зазначив І.МАТВІЇВ.

Тому, за його словами, необхідне зниження таких тарифів, щоб зацікавити російських вантажовідправників їздити через Україну.

Крім того, І.МАТВІЇВ зазначив, що вирівнювання внутрішніх і експортно-імпортних тарифів є також вимогою Світової організації торгівлі. «Ми постійно звертаємося (до РЗ – УНІАН), за останні чотири роки вони роблять це, вони навіть графік надали щодо планів зменшення тарифів. Тобто десь в 2010 році, за цими планами, вони мали вирівняти ці тарифи, але поки що ми цього не бачимо», – сказав він.

На польсько-українському кордоні вантажівки стоять вже 14 годин Вантажні автомобілі в пункті пропуску „Дорогуск-Ягодин” (Волинська область) на польсько-українському кордоні очікують на проїзд близько 14 годин.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських прикордонників та митних служб, в 5 інших наземних пунктах пропуску на кордоні з Україною рух - як вантажних, так і легкових автомобілів - відбувається практично без черг.

У відділі польської митної служби в Бялей Підляскєй, відповідальної за пункт пропуску в Дорогуску, повідомили, що станом на сьогоднішній ранок у черзі на виїзд з Польщі в ньому очікувало 240 вантажних автомобілів.

Ще майже 40 було вже оформлено польськими митними й очікувало на в’їзд в Україну.

Співрозмовник УНІАН зауважив, що за минулу ніч польські митники оформили для перетину кордону майже 200 вантажівок.

Представник митної служби відзначив, що збільшення вантажного автомобільного руху на пункті пропуску „Дорогуск-Ягодин”, котрий лежить на найкоротшому шляху до Києва, спостерігається в грудні кожного року.

Він пояснив таку тенденцію тим, що багато фірм намагаються доставити товар до кінця року, згідно з підписаними контрактами, й часто поспішають це зробити також тому, аби уникнути з нового року можливої зміни митного законодавства.

Представник митної служби сказав УНІАН, що в пункті пропуску Хребенне-Рава-Руська (Львівська область) вантажним автомобілям максимум доводиться чекати в черзі 1-2 години.

Прес-секретар Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Анжей ВОЙЧІК, відповідальної за три пункти пропуску на кордоні з Україною, сказав, що досвід попередніх років свідчить про те, що черги в Дорогуску припиняються в перших числах січня.

За його словами, останнім часом як вантажні, так і легкові автомобілі перетинають кордон без черг.

Прес-секретар Бещадського відділу прикордонної служби Ельжбета ПІКОР сказала УНІАН, що рух на усіх трьох підпорядкових відділу пунктах пропуску, відбувається без черг.

Довідка УНІАН. На 540 кілометровому кордоні між Україною та Польщею діє 6 автомобільних пунктів пропуску, з яких на 4 можна перевозити вантажі фурами.