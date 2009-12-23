Анонс на 23 грудня

10-00 - Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України

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10-00 - Засідання Кабінету міністрів України

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11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Союз Порятунку Села: встанови справедливість допомагаючи!”. Союз узяв на себе зобов`язання допомагати і захищати жителів сіл. Першим кроком стало створення безкоштовної “гарячої лінії” для селян і відкриття рахунку для добродійних внесків. Буде оголошено рішення Союзу про цільове використання добродійних внесків за побажанням більшості селян і повідомлено про гучну справу, що згуртувала людей для встановлення справедливості. Також буде анонсований документальний фільм «Межа», який нагадає про події 16 червня 2009 року і розповість про Любов Олійник, матері загиблого Валерія Олійника. Учасники: голова Союзу Порятунку Сіла Олександр Ананьев і зам.председателя Союзу Сергій Піддубний (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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Відбудеться брифінг першого заступника голови КГГА Ірени Кільчицької про підсумки роботи в 2009 році.

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Прес-конференція на тему: "Енергетична безпека і енергетична незалежність: ризики і виклики". Учасники: представник президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовській, член Київського міжнародного енергетичного клубу Іван Діяк, політолог, кандидат політичних наук Олександр Палій.

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13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Реалії української лісової галузі: Чим далі в ліс, тим ... менше дров”. Йтиметься про резонансну ситуацію щодо знищення природо-заповідного фонду в с. Лісники Київської обл (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - Прес-конференція на тему: «Економічні підсумки року». Учасники: Ірина Акімова, народний депутат України, фракція ПР; Ксенія Ляпіна, народний депутат України, фракція НУНС. До участі запрошений Костянтин Бондарев - народний депутат України, фракція БЮТ.

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14-30- В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Ліцензія на рейдерство або ЗАТ «Фондовий ринок України». Будуть озвучені відпрацьовані корупційні схеми, які діють в державних структурах, що регулюють Фондовий ринок України, схеми захоплень підприємств за участю держслужбовців, а так само буде дан аналіз стану Українського Фондового ринку в 2010 році. Учасники: Ярослав Месяц, лідер руху середнього класу, Богдан Корчинській, юрист, депутат Васильківської міськради, член ОО «Чиста Батьківщина». Запрошений Сергій Петрашко, глава ГЦКБФР (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

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15-00 - Почнеться підсумкове засідання Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва.

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15-00 - Круглий стіл на тему: «Відродження довіри до банківського і фінансового секторів: проблема захисту прав споживачів фінансових послуг». Організатор: парламентський Комітет з питань фінансів і банківської діяльності спільно з громадськими організаціями України.

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16-00 - Відбудеться розширене засідання Ради директорів УБА: “Підсумки 2009 року для будівельної галузі” . Учасники: члени Ради директорів УБА; народні депутати України; представники Комітету ВР з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики; Мінрегионстроя України; МінЖКХ та інші.

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- Президент України Віктор Ющенко здійснить робочу поїздку в Автономну Республіку Крим і Севастополь. Планується, що голова держави візьме участь у заходах щодо відкриття першої черги Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи НБУ. Також він проведе зустріч з представниками інтелігенції регіону.