Фінансування виборів здійснюється своєчасно та у повному обсязі
14:26, 23 грудня 2009Різне
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Запевняє Тимошенко
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фінансування президентської кампанії здійснюється своєчачно та у повному обсязі
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.
«Фінансування виборів Президента відбувається і відбуватиметься строго за узгодженим з ЦВК графіком і буде профінансоване у повному обсязі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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