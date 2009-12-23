Фінансування виборів здійснюється своєчасно та у повному обсязі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фінансування президентської кампанії здійснюється своєчачно та у повному обсязі

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Фінансування виборів Президента відбувається і відбуватиметься строго за узгодженим з ЦВК графіком і буде профінансоване у повному обсязі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.