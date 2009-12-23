Майбутнє авіапрому залежить від відносин з Росією

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що майбутнє української авіабудівної галузі залежить від відносин з Росією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував заяву керівника програми льотних випробувань військово-транспортного літака Ан-70 Миколи ВОРОБЙОВА про те, що Міністерство оборони РФ перерахувало перші 3 млн. доларів для завершення підготовки машини до запуску в серію. Державне фінансування програми Ан-70 українською стороною в 2009 році заплановано по лінії Стабілізаційного фонду в обсязі 170 млн. грн., але на сьогодні виділено лише 30 млн. грн. У серпні цього року Росія після трирічної перерви повернулася в проект Ан-70, зобов’язавшись виділити на нього в найближчі три роки близько 90 млн. доларів.

«Саме життя показує, що просувати найбільш передові технології українським підприємствам найзручніше у співпраці з росіянами», - сказав С.ТІГІПКО.

«Економічна криза змусила Москву відмовитися від спроб політизувати військово-технічну співпрацю з Україною. Хоч як намагалися лобісти російських авіаційних підприємств зіграти на емоціях керівництва своєї країни, перевага була віддана не їхнім макетам, а готовій українській машині. Кілька років тому в аналогічній ситуації країни НАТО вибрали літак A400M, що існував на той момент лише як комп`ютерна модель», – нагадав С.ТІГІПКО.

Він додав, що цей рік став проривним для українсько-російської співпраці у сфері авіабудування: розширюється випуск пасажирських Ан-140 і Ан-148, домовлено відновити випуск найбільших у світі вантажних літаків «Руслан».

«Роздуми про те, що в короткій перспективі натівські замовлення замінять українському ВПК взаємодію з Росією, безпідставні. Якщо західні країни й роблять великі закупівлі, то лише для залежних від них країн третього світу на кшталт Іраку. І то йдеться лише про бронетранспортери. Найбільш високотехнологічну продукцію ми й надалі можемо випускати і розробляти тільки в партнерстві з російськими компаніями», – переконаний С.ТІГІПКО.