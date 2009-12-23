Гриценко відмовився від підтримки олігархів

Кандидат на пост Президента Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що відмовився від підтримки своєї виборчої кампанії з боку олігархічного капіталу, тому що не хоче перемогти ціною продажу країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив під час спілкування з журналістами у Прилуках Чернігівської області.

За його словами, “вибори Президента України контролюватиме не лише суспільство, а ще й олігархи, які фінансують кампанії деяких кандидатів”.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що “ті, хто вкладають мільярди у вибори, слідкуватимуть один за одним: “ТИМОШЕНКО слідкуватиме за ЯНУКОВИЧЕМ, ЯНУКОВИЧ – за ТИМОШЕНКО, ЮЩЕНКО – за ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧЕМ, ЛИТВИН – за всіма трьома”.

“Це все буде робитися для запобігання будь-яким махінаціям”, - зазначив він і висловив упевненість, що результати виборів вдасться захистити і силового варіанту розвитку подій не буде.

“Вибори завершаться спокійно, а будь-які спроби залучити силовиків будуть марними”, - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, ті, хто “стоять за спинами у найбільш рейтингових кандидатів і витрачають мільярди гривень на рекламні ролики, білборди та концертні тури, сподіваються потім відбити вдесятеро більше”.

Саме тому, за словами кандидата у президенти, він відмовився від підтримки олігархічного капіталу, адже “не хоче продавати свою країну і незалежну політику якомусь олігарху за президентське крісло”. “Такою ціною воно мені не потрібно”, - заявив А.ГРИЦЕНКО.