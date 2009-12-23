У Союз порятунку села скаржаться на правоохоронців

Більшість звернень у Союз порятунку села стосуються бездіяльності правоохоронних органів.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови союзу Сергій ПОДДУБНИЙ.

За його словами, крім того, в союз звертаються по допомогу відносно незаконних рішень місцевих судів, а також з проханням розповісти про пошуки народного депутата України Віктора ЛОЗИНСЬКОГО.

За словами голови Союзу порятунку села Олександра АНАНЬЕВА, на пошук депутата навіть надходять добродійні внески. Збір коштів на ці цілі був оголошений у листопаді ц.р.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь в Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗИНСЬКИМ, районним прокурором Євгенієм ГОРБЕНКО і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСКИМ загинув місцевий мешканець 1954 року народження Валерій ОЛІЙНИК.

По цьому факту Генпрокуратура порушила кримінальну справу по ч.2 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у спосіб, що має характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або здійснене за замовленням, або що призвело до смерті потерпілого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗИНСЬКОГО депутатських повноважень.

7 липня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання В.Лозинського і доставку його до суду.

30 липня В.Лозинській був оголошений у міжнародний розшук.