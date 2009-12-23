Ющенко висловлюється за розпуск парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за необхідність розпуску парламенту та якнайшвидшої відставки Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю Кримській обласній державній телерадіокомпанії,

«Такий парламент достойний одного – розпуску», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що у Верховній Раді немає більшості і немає прем’єр-міністра, який би був лідером цієї більшості, і впливав на ухвалення парламентом таких важливих для країни документів як державний бюджет.

Критикуючи роботу глави уряду, зокрема за відсутність проекту бюджету на наступний рік, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що «цей прем’єр-міністр доживає останні дні. Грязною мітлою треба гнати цього прем’єр-міністра і цю більшість, бо вони не здатні відповідати на ключові виклики країни, на організацію державних інституцій нації», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що рівень виконання держбюджету поточного року найнижчий за останні 18 років.

За словами Президента, на сьогодні держава не відшкодувала підприємцям ПДВ на суму 20 млрд. грн., наперед стягнула податків включно по березень на суму 12 млрд. грн.

«І тому українська економіка падає, і не тому що світова криза, а тому, що криза у нас на сьомому поверсі сидить, де кабінет прем’єр-міністра», - сказав В.ЮЩЕНКО.