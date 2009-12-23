Головне на 23 грудня

Агропром

Більшість звернень у Союз порятунку села стосуються бездіяльності правоохоронних органів.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови союзу Сергій ПОДДУБНИЙ.

За його словами, крім того, в союз звертаються по допомогу відносно незаконних рішень місцевих судів, а також з проханням розповісти про пошуки народного депутата України Віктора ЛОЗИНСЬКОГО.

За словами голови Союзу порятунку села Олександра АНАНЬЕВА, на пошук депутата навіть надходять добродійні внески. Збір коштів на ці цілі був оголошений у листопаді ц.р.

Кабінет Міністрів України скасував обов`язкову сертифікацію продуктів харчування, за винятком призначених для дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам голова Держкомпідприємництва Олександра КУЖЕЛЬ із посиланням на рішення, прийняте на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Скасовано обов`язкову сертифікацію продуктів харчування. Залишили тільки сертифікацію дитячого харчування», - сказала вона.

О.КУЖЕЛЬ пояснила, що необхідність даної обов`язкової сертифікації на сьогоднішній день відпала, оскільки якість продукції контролює ряд спеціалізованих контролюючих органів, зокрема ветеринарії.

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин неефективного управління державним майном в агропромисловому комплексі”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 199 із 431 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі. Для створення ТСК достатньо 150 голосів депутатів.

Завданням цієї комісії має бути розслідування обставин порушення Конституції та законодавства України посадовими особами центральних і місцевих органів, суб’єктами господарювання, що призвели до незадовільного фінансового стану підприємств агропромислового комплексу, численних службових зловживань та розкрадання державних коштів і майна, зловживань у сфері земельних відносин.

Головою тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата Сергія РИЖУКА, а його заступником – Миколу РУДЧЕНКА.

Термін діяльності ТСК становитиме дев’ять місяців з дня прийняття цієї постанови.

Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу буде заслуханий на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї постанови.

Молочні компанії України заявляють про свою нездатність конкурувати з імпортом вершкового масла з Білорусі, яке дешевше за українську продукцію. Про це повідомив журналістів віце-президент компанії «Терра-фуд» Вадим Чагаровський, повідомляє АПК-Информ.

«Білорусь стрімко нарощує продажі. Так, в 2008 р. вона експортувала до України 9 тис. тонн продукції, тоді як за 9 місяців п.р. - вже 15 тис. Дефіцит українського ринку по балансу складає 30 тис. тонн», - заявив В.Чагаровський.

За його словами, причина зростання імпорту криється у державній підтримці великого молочного господарства в цій країні, що призвело до зростання виробництва молока, вершкового масла та молочної сировини (сухе молоко, казеїн тощо).

Як відзначив представник компанії, за 9 місяців 2009 р. Україна скоротила виробництво молока з 4,2 до 3,7 млн. тонн. За цей період Білорусь виробила 4,4 млн. тонн молока при населенні меншем у 10 разів, ніж в Україні.

«В результаті підтримки великих ферм ціна на молоко в Білорусі складає 33 центи, тоді як в Україні - 30-45 центів/л. Якщо й надалі ми не підтримуватимемо молочну галузь, доведеться збільшувати закупівлі молока і масла з Білорусі та інших країн», - відзначив він.

Новини ПЕК

Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) заборгували за спожитий із початку нового опалювального сезону природний газ 1,5 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ, спожитий у минулому опалювальному сезоні (2008-2009 рр.), становить 2,35 млрд. грн. (рівень оплати – 74%).

Крім того, борг АЕК «Київенерго» за природний газ, спожитий у 2008-2009 рр., становив 1,08 млрд. грн. (рівень оплати в 2009 р. – 63%).

Найбільші борги перед компанією за природний газ, спожитий протягом минулого опалювального сезону (з 1 жовтня 2008 р.), – у підприємств ТКЕ Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Запорізької, Луганської, Одеської областей, Києва (без АЕК «Київенерго»), а також Рівненської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської, Львівської та Сумської областей.

У новому опалювальному сезоні (з 1 жовтня 2009 р.) найбільше заборгували за природний газ підприємства ТКЕ Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Одеської та Київської областей.

ДК «Газ України» звертає увагу підприємств ТКЕ-боржників, що значна їх частина може зменшити свою заборгованість за газ шляхом оформлення й проведення відповідних протоколів згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 №193 (визначає порядок компенсації з держбюджету різниці в тарифах). Загалом теплоенергетика не провела таких протоколів на суму, що перевищує 556 млн. грн.

У компанії зазначають, що незадовільні розрахунки за газ є наслідком низького рівня фінансово-господарської діяльності підприємств ТКЕ і неефективного керівництва ними з боку місцевих органів влади.

Кабінет Міністрів України рекомендував Держспоживстандарту скасувати технічні умови (ТУ) на виробництво компонентів бензину (КБ) 92-95.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам голова Держкомпідприємництва Олександра КУЖЕЛЬ з посиланням на рішення, ухвалене на засіданні уряду в середу, 23 грудня.

«Сьогодні ухвалені два унікальні рішення, одне з них – це скасування технічних умов на виробництво КБ 92-95, які (виробники – УНІАН) сплачували, порівняно з усім ринком бензину, не 110 євро (акциз – УНІАН), а 20 євро, і зривали весь ринок», - сказала вона.

Голова Держкомпідприємництва також зазначила, що дане рішення у сукупності з прив`язкою вартості нафти українського походження, яка реалізується на аукціонах, до митної вартості (друге ухвалене сьогодні рішення КМУ – УНІАН), дозволить додатково залучити до бюджету близько 4 млрд. грн.

Фінанси

Виконувач обов’язків міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявляє, що Міністерство фінансів забезпечило перерахування в усі регіони необхідних коштів для забезпечення виплат заробітних плат працівникам бюджетної сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.УМАНСЬКИЙ повідомив сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів.

«Всі області, в тому числі Крим, міста Севастополь та Сімферополь, отримали дотації вирівнювання і бюджетні позички відповідно до розрахунків, необхідних для забезпечення виплати заробітної плати», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Водночас, за його словами, Міністерство фінансів має інформацію про нецільове використання бюджетних коштів місцевими владами. «У нас є вже багато прикладів, коли області власні кошти і ті кошти, що перераховані у вигляді дотацій з державного бюджету, використовували на інші цілі й інші видатки, залишаючи проведення розрахунків з виплати заробітної плати на останню чергу», - додав він.

І.УМАНСЬКИЙ пояснює таку поведінку місцевих чиновників політичною ситуацією, що склалась у зв’язку з президентською виборчою кампанією. «Перш за все, це політичні ігри перед президентськими виборами, а, по-друге, це така гра, оскільки, розуміючи що уряд не дозволить зірвати виплати заробітної плати, на жаль, є приклади зловживання з використанням бюджетних грошей», - пояснив в.о. міністра.

І.УМАНСЬКИЙ нагадав, що минулого тижня уряд ухвалив рішення про виділення регіонам додаткових дотацій у розмірі 1,7 млрд. грн. для забезпечення виплат заробітних плат у бюджетній сфері для всіх регіонів країни.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9640/7,9750 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9610/7,9655 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися – 7,9630/7,9660 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,97 грн./дол., а також вийшов на ринок з продажем на аукціоні по валютній парі USD/UAH з ціною відсікання 7,965 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2611/0,2615 грн./рубль, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2609/0,2612 грн./рубль. На момент закриття ціни зросли - 0,2614/0,2618 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 30,37 рубля за долар (-0,18).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4235/1,4290 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,3495/11,3675 грн./євро, на 12:00 ціни пішли донизу – 11,3415/11,3495 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 11,3575/11,3635 грн./євро.

(УНІАН)