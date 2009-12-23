Курс НБУ на 24.12.09

Офіційний курс НБУ на 24.12.09100 USD – 796.8000 (23 грудня – 796.9000) 100 EUR – 1137.5117 (23 грудня – 1137.8935) 10 RUR – 2.6124 (23 грудня – 2.6176)Облікові курси банківських металів на 24.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-86094.24 (23 грудня-87200.78) 961 XAG 10 Срібло-1348.19 (23 грудня-1350.75) 962XPT10Платина-111312.96(23 грудня-113239.49) 964 XPD 10 Паладій-28286.40 (23 грудня-28847.78)

Офіційний курс НБУ на 24.12.09 100 USD – 796.8000 (23 грудня – 796.9000) 100 EUR – 1137.5117 (23 грудня – 1137.8935) 10 RUR – 2.6124 (23 грудня – 2.6176) Облікові курси банківських металів на 24.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-86094.24 (23 грудня-87200.78) 961 XAG 10 Срібло-1348.19 (23 грудня-1350.75) 962XPT10Платина-111312.96(23 грудня-113239.49) 964 XPD 10 Паладій-28286.40 (23 грудня-28847.78)

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