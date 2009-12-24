Від «каліфорнійського» грипу в світі вже померло 11,5 тис. осіб

Від «каліфорнійського» грипу в світі вже померло 11,516 тисяч осіб.

Про це йдеться в опублікованій сьогодні заяві Всесвітньої організації охорони здоров`я, передає РІА «Новости».

Минулого тижня повідомлялося про 10,582 тисячі померлих.

У обнародуваному звіті організації сказано, що на 18 грудня випадки зараження грипом А/H1N1 були підтверджені більш як в 208 країнах і територіях.

За даними ВООЗ, активність вірусу досягла піку і йде на спад на більшій частині Північної півкулі. Проте в деяких районах Центральної і Східної Європи, а також Західної, Південної і Середньої Азії, які були охоплені вірусом пізніше за решту регіонів, захворюваність на новий грип зростає.

Виконуючий обов`язки помічника гендиректора ВООЗ з питань безпеки у сфері охорони здоров`я і навколишнього середовища Кеджі ФУКУДА заявляв раніше, що у разі пандемії на грип A/H1N1 може захворіти третина жителів Землі.

Водночас американські учені, використовуючи популярний в медичній статистиці баєсівський метод, провели дослідження, яке показало, що число летальних випадків після інфікування вірусом грипу A/H1N1 під час осінньо-зимової епідемії 2009-2010 року в найгіршому випадку трохи перевищить середній для звичних різновидів грипу показник.