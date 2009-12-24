В Румунії затверджено склад нового уряду

Румунський парламент затвердив правоцентристський уряд під керівництвом Еміля БОКА – через два місяці після голосування, за наслідками якого Е.БОК перестав очолювати Кабінет міністрів.

У новому уряді залишаються багато міністрів з попереднього складу, передає Бі-Бі-Сі.

Очікується, що Кабмін ухвалить законопроекти, спрямовані на скорочення держвидатків, щоб задовольнити вимоги Міжнародного валютного фонду стосовно відновлення економіки Румунії, яка отримала кредит від організації.

Е.БОКА призначив главою уряду Президент Траян БЕСЕСКУ, який був переобраний на свій пост у грудні.